LIVE Argentina-Venezuela 0-0 | Coppa America 2019 in DIRETTA | iniziato il secondo quarto

Presentazione Argentina-Venezuela – Dove vederla e probabili formazioni Buonasera amici sportivi, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport del secondo quarto di finale della Coppa America 2019 tra Argentina e Venezuela. Nel meraviglioso scenario dello stadio Maracanã di Rio de Janeiro, si disputerà un match che la Selección non può assolutamente sbagliare. Si tratta del 23° incontro ...

0-5 Lima trova le mani del muro. 0-4 Ancora diagonale di un Conte inarrestabile. 0-3 Free ball messa giù da Conte, l'Italia ci sta capendo poco. 0-2 Subito murati sia Lavia che Argenta. INIZIATO IL QUARTO SET. 19-25 Facundo Conte buca il muro azzurro e regala il punto del 2-1 all'Argentina. 19-24 Murato Lima. 18-24 Argenta prova a dare un segnale per il proseguo della ...

22-25 Tocco di furbizia di Loser, il primo set va all'Argentina. 22-24 Facundo Conte realizza il suo primo punto. 22-23 ACE DI LAVIA! Un solo break da recuperare. 21-23 Franchi batte in rete. 20-23 Pallonetto di De Cecco che termina sulla linea. 20-22 Punto importante di Lavia, ora bisogna difendere. 19-22 Mani fuori di Franchi, di nuovo doppio break di vantaggio per ...

INIZIA LA PARTITA! 20:04 Prima di partire un minuto di silenzio per lo scomparso Falasca e poi gli inni nazionali. 20:00 I giocatori stanno ultimando il loro riscaldamento, a breve si comincia. 19:55 Si inizierà con qualche minuto di ritardo per via di Polonia-Serbia terminata solamente al quinto set. 19:50 Tra le fila argentine i primi pericoli saranno sicuramente Luciano De Cecco, Facundo ...

La presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo all'Allianz Cloud di Milano dopo aver sconfitto la Serbia nella serata di ieri, la nostra Nazionale ha infilato l'ottavo successo nel torneo ed è in piena corsa per la qualificazione alla ...

Buonasera amici sportivi, e benvenuti a questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l'occasione ci porterà in quel di Le Havre (Francia), per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di calcio femminili, dove l'Inghilterra, tra le favoritissime a staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, se la vedrà con l'Argentina, formazione sulla carta inferiore, ma da non sottovalutare, specie dopo il pareggio contro il ...

Buonasera amici sportivi, e benvenuti a questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l'occasione ci porterà in quel di Le Havre (Francia), per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di calcio femminili, dove l'Inghilterra, tra le favoritissime a staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, se la vedrà con l'Argentina, formazione sulla carta inferiore, ma da non sottovalutare, specie dopo il pareggio contro il ...

Buonasera amici sportivi, e benvenuti a questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l'occasione ci porterà in quel di Le Havre (Francia), per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di calcio femminili, dove l'Inghilterra, tra le favoritissime a staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, se la vedrà con l'Argentina, formazione sulla carta inferiore, ma da non sottovalutare, specie dopo il pareggio contro il ...

19:58 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:57 E' arrivato il primo storico punto ad un Mondiale per l'Argentina, che ha meritato questo risultato. Il secondo tempo ha visto una reazione del Giappone, che ha mantenuto il pallino del gioco per tutti e i secondi 45′, basti vedere il dato relativo al possesso ...

75′ Muove un po' le pedine il coach del Giappone: Endo ha preso il posto di Nakajima. 73′ BONSECUNDO! Azione pericolosissima dell'attaccante argentina, che però calcia lento e centrale, nessun problem per il portiere nipponico. 71′ Tifo indemoniato degli asiatici! 69′ Cross sconclusionato di Gomez, la palla finisce DIRETTAmente nelle mani di ...

49′ FINISCE QUI IL primo tempo! 48′ Seconda ammonizione del match per le asiatiche: cartellino giallo per Nakajima, che ha tirato una gomitata sul naso a Banini. 46′ 2 MINUTI DI RECUPERO! 44′ Perplessa l'allenatrice giapponese a bordo campo. 42′ calcio d'angolo per il Giappone, a batterlo sarà Nakajima. 41′ Fortunatamente non sembra nulla di ...

31′ Ricordiamo che il Giappone è la seconda squadra più giovane del Mondiale. 29′ Il rimo corner del match se lo aggiudica il Giappone. 27′ Il Giappone sta tentando di alzare il proprio baricentro, ma la difesa argentina sta reggendo. 25′ Cross sconclusionato di Gomez, che invece di trovare la compagna, regala palla a Yamashita. 23′ Fino ad ora, 59% di possesso ...

21′ Problemi per Stabile, che ha ricevuto una gomitata in viso, involontaria, da parte di Sugasawa. 19′ Tanta fatica ad avvicinare la porta per entrambe le formazioni, si gioca tanto a centrocampo, ma l'area di rigore sembra inavvicinabile. 17′ Il capitano Banini è la giocatrice più cercata dalle sue compagne, non ha caso è sempre marcata da almeno due giocatrici ...