Liam Gallagher tra album | tour | documentari e politica

gqitalia

(Di venerdì 28 giugno 2019)è sempre sulla cresta dell’onda, quanto a trovate per far parlare di sé. E in questi giorni ha puntato in alto, lanciando la proposta di candidatura a Primo ministro britannico sul suo profilo Twitter. «Mi chiamo, ho 4 bellissimi figli, nel corso degli anni mi sono dilettato con la droga, ho avuto molte numero 1, ora mandatemi le chiavi del numero 10 (di Downing Street a Londra, la residenza del primo ministro), metterò ordine in questo mucchio di merda, perché io? Perché no?». A motivarlo sarà forse stato il fatto che i candidati conservatori Rory Stewart e Michael Gove alla successione di Theresa May, hanno dichiarato di avere fatto uso di oppio e cocaina? Chi può dirlo. Naturalmente qualcuno tra i fan gli ha chiesto quale sarà la prima mossa da eventuale ministro, ottenendo una risposta laconica: «Il ritorno degli Oasis, per legge». Sarebbe bello, ma non ...

TicketOneIT : Liam Gallagher torna in concerto in Italia con due attesissimi concerti il 15 febbraio 2020 a Roma (Palazzo dello S… - jonathanmarxx : a nova do liam gallagher - RevriteTheStars : RT @sonotuapayne: Louis quando ha aperto la porta del luogo dove c'era l'evento di Liam Gallagher e si è trovato Harry davanti https://t.co… -