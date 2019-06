Liam Gallagher pubblica The River | nel nuovo singolo da Why Me? Why Not incita le nuove

optimaitalia

(Di venerdì 28 giugno 2019)The, ildisponibile in radio e in digital download che anticipa il disco Why Me? Why Not in programma per il prossimo 20 settembre.Thesegue il rilascio del primo pezzo, Shockwave, il primoad anticipare le sonorità delalbum dell'ex Oasis che, dopo il fallimento dell'idea della reunion con suo fratello Noel, è pronto a tornare con un progetto da solista.Theè un brano potente e viscerale con un riff che rimanda ai Led Zeppelin e all’energia tipica della corrente musicale Madchester, rimanendo sempre moderno e contemporaneo. Un brano che colpisce al primo ascolto con undalla vocalità particolarmente potente nell're la generazione contemporanea a combattere per il cambiamento.Theè una critica ai capisaldi del mondo dell’establishment, dai politici che puntano solo ad arricchirsi ...

