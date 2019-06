Legge 104 | permessi sfruttati per andare in tv | scoperti due dipendenti

Legge 104 : agevolazioni prestito e requisiti per richiedere i soldi : Legge 104: agevolazioni prestito e requisiti per richiedere i soldi I titolari dei benefici della Legge 104 possono richiedere un prestito a condizioni agevolate? Come per qualsiasi altro cliente, anche per loro le banche impongono dei requisiti stringenti, forse anche più stringenti a dire il vero. Legge 104: l’invalidità non è discriminante per richiesta prestito In generale, si può dire che gli istituti di credito non ritengono la ...

Legge 104 e apnee notturne : patologia per averla e come fare la diagnosi : Legge 104 e apnee notturne: patologia per averla e come fare la diagnosi Circa 6 milioni di italiani soffrono di apnee notturne. Si tratta di un disturbo che viene determinato di notte, durante il sonno, da una deficitaria ossigenazione del sangue e del cervello che causa a sua volta interruzioni nella respirazione, per un lasso di tempo che può arrivare anche fino a 20 secondi. Solitamente la respirazione regolare riprende bruscamente, in ...

Legge 104 e tassa di soggiorno 2019 : come non pagarla coi disabili : Legge 104 e tassa di soggiorno 2019: come non pagarla coi disabili Spesso dalle nostre pagine vi parliamo delle esenzioni a cui hanno diritto i disabili e coloro che beneficiano della Legge 104. Oltre alle esenzioni per il canone Rai o per il bollo auto, in molti comuni italiani in cui è presente la cosiddetta tassa di soggiorno, disabili e accompagnatori hanno diritto alla esenzione. Legge 104 ed esenzione bollo auto: come funziona La ...

Legge 104 : permessi retribuiti con certificato - quando si ha diritto : Legge 104: permessi retribuiti con certificato, quando si ha diritto Ci sono delle modifiche importanti ai permessi retribuiti garantiti dalla Legge 104 così come dalla Legge n. 53/2000. Si tratta di quei 3 giorni di permesso all’anno che il lavoratore può prendere in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente. Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 14794 del 30 maggio 2019, che ha ...

Legge 104 : segnalazione violazione abusi al datore di lavoro - chi può farla : Legge 104: segnalazione violazione abusi al datore di lavoro, chi può farla Abusare dei permessi Legge 104 è una grave violazione non solo nei confronti dell’azienda per la quale si lavora, ma anche per l’intera comunità, visto che grava sull’Inps e quindi sullo Stato. La Legge 104 dà infatti diritto ai lavoratori dipendenti familiari di un soggetto disabile di usufruire dei 3 giorni di permesso mensile per poter garantire assistenza al ...

Legge 104 e cambio turni a lavoro : quando si può rifiutare : Legge 104 e cambio turni a lavoro: quando si può rifiutare Chi è titolare di Legge 104 può rifiutare il cambio dei turni orari a lavoro, in caso gli venga proposto? Prendiamo il caso di un lavoratore dipendente di un’azienda che è titolare di Legge 104 a causa del coniuge disabile e che necessità di assistenza. Tale lavoratore ha la possibilità di fruire dei 3 giorni di permesso mensile retribuiti e del congedo straordinario (anch’esso ...

Legge 104 : come chiedere l’aggravamento e un nuovo grado di invalidità : Chi rientra nella Legge 104 può essere affetto da minorazioni non stabili ma potenzialmente in grado, purtroppo, di evolversi e peggiorare nel corso del tempo. Quando accade, l’interessato deve attivarsi tempestivamente per ottenere una visita dalla Commissione medica ASL che accerti il nuovo grado di invalidità. L’iter da seguire è complesso. Vediamo nel dettaglio chi può richiedere gli accertamenti e come deve comportarsi. Aggravamento Legge ...

Legge 104 : investigatori privati a Napoli per i dipendenti. Indagini in corso : Legge 104: investigatori privati a Napoli per i dipendenti. Indagini in corso Chi abusa della Legge 104 va incontro a sanzioni, che possono andare dalla sospensione al licenziamento per giusta causa. Come è ben noto, la Legge 104/92 dà diritto ai dipendenti di prestare assistenza a un proprio familiare disabile tramite l’istituto dei permessi retribuiti. Giorni di permesso che devono essere utilizzati per assistere il parente con handicap e ...

Legge 104 : acquisto auto negato con pass disabili. Perché può avvenire : Legge 104: acquisto auto negato con pass disabili. Perché può avvenire Chi ha un pass per disabili e può dunque parcheggiare nelle aree di sosta non ha sempre diritto alle altre agevolazioni previste per i titolari di Legge 104 e legate al settore auto. Stiamo parlando dell’Iva agevolata al 4%, così come detrazione Irpef al 19% sulla spesa sostenuta. La cosa spessa manda in confusione i diretti interessati, i quali non comprendono, per certi ...

Congedo straordinario Legge 104 : priorità familiare o extra - spetta precedenza? : Congedo straordinario Legge 104: priorità familiare o extra, spetta precedenza? C’è una differenza fondamentale tra i permessi concessi dalla Legge 104 e il Congedo straordinario retribuito che si può fruire sempre nel quadro della norma che consente ai lavoratori di assistere un proprio congiunto disabile. Legge 104: Congedo retribuito, la scala di priorità Infatti, se dei permessi ottenuti al riconoscimento della 104 possono usufruire ...

Legge 104 e invalidità per pass disabili - quali tipi sono esclusi : Legge 104 e invalidità per pass disabili, quali tipi sono esclusi Non tutti i disabili hanno diritto ad avere il relativo contrassegno invalidi, noto anche come pass disabili. Quest’ultimo è disciplinato dall’articolo 188 del Codice della Strada e dall’articolo 381 del Regolamento di Attuazione del Codice medesimo. Il pass ha una durata di 5 anni e può essere rilasciato anche in via temporanea nel caso in cui la disabilità sia di carattere ...

Bollo auto 2018 : rimborso retroattivo con Legge 104 - come fare : Bollo auto 2018: rimborso retroattivo con Legge 104, come fare rimborso Bollo auto con Legge 104 è retroattivo? L’esenzione del Bollo auto è prevista in casi particolari con la Legge 104 (qui un articolo “ come capire quando si ha diritto”). Nel caso in cui il riconoscimento avviene tardi, può essere chiesto il rimborso? Meglio specificando, quest’ultimo può essere retroattivo? Ci sono solo alcuni casi in cui è possibile richiedere il ...

Legge 104 : permessi articolo 33 e orari - nessuna fascia da rispettare : Legge 104: permessi articolo 33 e orari, nessuna fascia da rispettare Fasce orarie Legge 104 L’articolo 33 della Legge 104 del 1992 dispone i permessi retribuiti come agevolazioni per i beneficiari con handicap in condizione di gravità e per i familiari che li assistono. Li troviamo ai commi 2 e 3, dove si stabilisce che i beneficiari possono godere di 3 giorni di permessi retribuiti al mese (o 2 ore al giorno), a meno che la persona ...

Legge 104 : cambio beneficiario o rinuncia - come si procede : Legge 104: cambio beneficiario o rinuncia, come si procede cambio o rinuncia Legge 104, quando ci sono gli estremi Il lavoratore che fruisce dei permessi Legge 104 per assistere il familiare con handicap grave ha la possibilità di rinunciare ai suoi benefici per cause non dipendenti dalla sua volontà. Queste possono essere, a titolo di esempio, un aumento dell’attività professionale con conseguente riduzione di tempo o problemi di salute ...