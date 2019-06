Lega-M5s | in Parlamento i grillini temono il voto anticipato | Salvini vuole andare

Veleni Lega-M5s sulla revoca per Autostrade : È atteso entro il 30 giugno sul tavolo di Danilo Toninelli il parere giuridico sulla revoca della concessione ad Autostrade redatto dal pool di giuristi nominati lo scorso marzo...

Dl crescita - applausi e contestazioni per l’intervento in aula di Renzi : “Italia pagherà cialtronaggine M5s-Lega” : “Il vostro governo e la crescita sono due mondi paralleli destinati a non incontrarsi. Noi pensiamo che siate incapaci e i numeri parlano per voi”. Cosi’ il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha attaccato la maggioranza durante la discussione sulla fiducia sul decreto crescita nell’aula del Senato. E ha aggiunto, con sarcasmo: “Un tempo era tutto un ‘governo non eletto’, oggi si ...

Autonomie - D'Uva (M5S) ad Affari : "Lega abbandoni gli estremismi" : "La posizione del MoVimento è nitida. Giusto fare la riforma, ma entro confini ben precisi: quelli di un Paese dove i cittadini hanno eguali diritti, da Nord a Sud. Deve essere un’autonomia vera, efficace e positiva per Regioni e Comuni, non una secessione 3.0" Segui su Affaritaliani.it

Decreto Autonomie : Lega a M5S “senza - il governo non va avanti” : Decreto Autonomie: Lega a M5S “senza, il governo non va avanti” Una delle partite più rilevanti che si stanno giocando attualmente dalle parti di palazzo Chigi – insieme a riforma fiscale, flat tax e negoziazioni con Bruxelles – è quella delle Autonomie. Abbiamo già descritto, in questi giorni, come lo scontro tra Lega e Movimento sia abbastanza evidente. Il carroccio propone una riforma delle Autonomie che conceda più spazio e ...

Consiglio dei Ministri - slitta assestamento bilancio/ No Autonomia - strappo Lega-M5s : Consiglio dei Ministri, è rebus odg: slitta assestamento bilancio, Autonomia e forse Flat Tax. strappo Lega-M5s, gli scenari e la procedura d'infrazione

Sondaggi elettorali - la Lega continua a crescere dopo le europee : Pd in ripresa - in calo il M5s : A un mese di distanza dalle elezioni europee che hanno sancito il record di consensi per la Lega, un Sondaggio realizzato da Tecnè evidenzia la continua crescita del partito di Matteo Salvini, che guadagna ancora e raggiunge il 35,5% nelle intenzioni di voto. Insegue il Pd, in leggero aumento, mentre il Movimento 5 Stelle non riesce a risalire la china.continua a leggere

Armi all’Arabia Saudita - ok della Camera alla mozione Lega-M5s per chiedere lo stop all’export verso Riyad ed Emirati : E’ stata approvata alla Camera la mozione presentata dalla maggioranza M5s-Lega per chiedere al governo di sospendere le esportazioni di bombe d’aereo e missili che possono essere usate contro i civili verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, finché non ci saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen. Il testo è passato con 262 voti favorevoli, nessuno contrario e 214 astensioni. L'articolo Armi all’Arabia Saudita, ok ...

Tav - Alitalia - Ponte Morandi : il bandolo della matassa che Lega e M5s non trovano : Parte la gara anche per il versante italiano della Tav. Notizia fresca, oggi sui giornali. Lo ha deciso ieri il consiglio d'amministrazione di Telt, la società dei governi italiano e francese che ha il compito di realizzare la linea ferroviaria Torino-Lione. E la gara riguarda l'intero tratto del tunnel in Italia, che vale un miliardo di euro. Anche se per far partire le gare è necessario prima il nullaosta dei rispettivi governi, ...

Guerra in Yemen : M5S e Lega chiedono di bloccare vendita armi all'Arabia Saudita : Per anni si è detto a parole che la Guerra in Yemen condotta dall'Arabia Saudita è un'ingiustizia clamorosa di cui il nostro paese non deve più essere complice. Ora, per la prima volta, è stata proposta una mozione dal M5S e dalla Lega per bloccare l'esportazione di armi italiane verso l'Arabia Saudita. Bisognerà capire adesso se la mozione verrà votata e approvata, o se gli interessi economici giganteschi che sono dietro la vendita di armi ...

SCONTRO M5S-Lega/ Autostrade e autonomia - due promesse difficili da mantenere : Revoca della concessione per le Autostrade, M5s, e autonomia differenziata, Lega, sono stati al centro del vertice di maggioranza di ieri sera

Scontro su Autonomia - il M5s stoppa la Lega. Incognita Consiglio dei ministri : Un incontro prevalentemente orientato sulla discussione di questioni tecniche in cui il Movimento 5 stelle ha ottenuto il "rinvio" dell'approdo del tema Autonomia in Consiglio dei ministri. E' quanto emerge al termine del vertice governativo che si e' tenuto fino a tarda notte a Palazzo Chigi. Il partito di Luigi Di Maio ha sollevato le critiche dei ministeri a guida M5s alle richieste di Autonomia presentate dalle Regioni Lombardia, Veneto ed ...