Le sparano in gravidanza e perde il bambino | è accusata di omicidio

(Di venerdì 28 giugno 2019) Pina Francone L'assurda vicenda in Alabama, Usa, dove secondo una legge assurda, la donna in stato interessante è finita nei guai con la giustizia Le hanno sparato, ha perso ilche portava dentro di sé ed è stata puredi. Dopo il danno devastante della perdita di un bimbo, anche l'atroce beffa di essere perseguita penalmente. L'assurda vicenda nello stato americano dell'Alabama, dove vige una folle legge più che restrittiva sull'aborto, che ha condannato la donna incinta. Marshae Jones, ragazza di 27 anni e al quinto mese di, colpita da un proiettile allo stomaco durante una lite, è stata incriminata percolposo per la morte delche portava in grembo. Arrestata, è uscita dopo aver versato una cauzione di 50 mila dollari. Il giudice, invece, non ha preso alcun provvedimento nei confronti della donna che ha aperto il fuoco. ...

