Le nuove sneaker personalizzabili firmate da Ermenegildo Zegna

Sneakers Adidas Yeezy Boost 451 - le prime immagini delle nuove futuristiche scarpe : Negli ultimi anni le Sneakers Yeezy sono sempre state viste come una sorta di «sacro Graal» delle scarpe : introvabili e a prezzo d'oro. delle scarpe che, dal loro lancio, sono state indossate da pochissimi e selezionati fashionisti, per poi fare la loro apparizione su eBay e non solo nelle aste online, a prezzi ancora meno accessibili. Tuttavia, lo scorso anno, Kanye West aveva affermato la volontà di rendere le celebri ...

Vans lancia le nuove sneaker dedicate a Harry Potter : Vans incontra Harry Potter. Gridare «Accio sneaker» in direzione della scarpiera come un Harry Potter in erba potrebbe non essere sufficiente per vederle arrivare ai propri piedi fluttuando in aria tra salotto e camera da letto. Ma i fan più accaniti di magia & co, nonostante le scarse probabilità di successo, potranno ugualmente provarci. Il celebre marchio di streetwear Vans ha deciso di rendere un pochino più ...