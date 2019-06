Le nuove e severe linee guida della Chiesa sulla Pedofilia

agi

(Di venerdì 28 giugno 2019) Sono state pubblicate le "per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili"Conferenza episcopale italiana eConferenza italiana dei Superiori Maggiori, approvate nel corso dei lavori dell'ultima assemblea generaleCei, del 20-23 maggio scorsi. La principale novità sta nell'obbligo "morale" di denuncia alle autorità civili. Prevista anche una maggiore selezione del clero. Nel documento si sottolinea come non si possa tollerare "nessun clima di complice e omertoso silenzio in tema di abuso sessuale nei confronti di minori o persone vulnerabili". Chiunque abbia notizia di abusi sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili "è chiamato a segnalare tempestivamente i fatti di sua conoscenza alla competente autorità ecclesiastica". La segnalazione non solo non esclude, ma neppure intende ostacolare "la presentazione di ...

