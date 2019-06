Le idee liberali sono obsolete Il manifesto nazionalista di Putin al Ft

huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) Per Vladimir“lestate sorpassate”, come dimostrerebbe il fatto che molta parte dell’opinione pubblica ha voltato le spalle all’immigrazione, ai confini aperti e al multiculturalismo, anzi questo approccio - soprattutto sul tema dei migranti - ”è entrato in conflitto con gli interessi della maggior parte della popolazione”. È uno dei punti forti dell’intervista rilasciata al Financial Times dal presidente russo alla vigilia della partenza per il G20 di Osaka. Un colloquio nel qualedefinisce un “errore colossale” l’apertura fatta dalla Germania negli anni passati e osserva come i leader“non posimporre niente a nessuno, come invece hanno cercato di fare negli ultimi decenni”.Uno degli esempi di questo fallimento delle, aggiunge, sarebbe proprio ...

