Lascia il finestrino dell' auto aperto e viene multato | È istigazione al furto

Parcheggia l'auto e Lascia il finestrino aperto : multato per "istigazione al furto" : lascia la macchina col finestrino aperto per dimenticanza e si ritrova sul parabrezza una multa da 41 euro. La motivazione? “Istigazione al furto”. Ecco quanto accaduto a un turista in vacanza ad Alghero. Lo riporta la Nuova Sardegna.È successo in via Kennedy ad Alghero. Vittima, un esterrefatto turista d’oltre Tirreno. Aveva lasciato il finestrino aperto del suo Suv Mercedes, Parcheggiato regolarmente all’angolo ...