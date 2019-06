Lampedusa | Sea Watch ferma davanti al porto

Sea Watch 3 in acque italiane - decisione di approdo : nave davanti alle coste di Lampedusa : La Sea Watch 3 è entrata in acque italiane, la prua nella direzione di Lampedusa. La decisione in seguito alla constatazione delle condizioni dei 42 migranti a bordo. Nonostante l’alt a 12 miglia circa dalla costa da parte di motovedette della Guardia di Finanza partite da Lampedusa, l’imbarcazione della Ong continua a navigare, senza fermarsi, senza ripensamenti, fermandosi a qualche miglio dalla costa. La decisione di approdare Attraverso i ...

Sea Watch ferma - a Lampedusa "sbarchi fantasma". All'alba arriva un barchino con 16 migranti : Altro "sbarco fantasma" a Lampedusa. Non esiste solo la Sea Watch: 16 migranti sono arrivati sull'isola intorno alle 7 su un barchino scortato da una motovedetta delle Fiamme gialle. Giovedì intorno alle 6 erano arrivati in 8. Gli approdi, come confermato dal sindaco Martello che ha parlato di "port

Migranti - a Lampedusa si continua a sbarcare : ma il caso Sea Watch non si sblocca : Evacuati due Migranti (uno minorenne) dalla Sea Watch. Alla nave "è tuttora negato l'ingresso in porto". Intanto a Lampedusa...

Sea Watch - a bordo della nave ferma davanti a Lampedusa. Magi : “Migranti allo stremo - in spazi angusti” : La nave Sea Watch ha tentato di entrare nel porto di Lampedusa, ma è stata bloccata dalle motovedette della Guardia di Finanza, che le hanno intimato di spegnare i motori. “Non si gioca con la vita delle persone, i 42 migranti hanno bisogno di sbarcare. Vedremo cosa succede, ci hanno promesso una soluzione rapida’, ha detto la comandante Carola Rackete. A bordo della nave sono saliti anche una delegazione di parlamentari, tra cui ...

La Sea Watch forza ancora il blocco. Fermata a un miglio da Lampedusa. Guardia di Finanza a bordo : La Sea Watch ha provato ad entrare nel porto di Lampedusa ma è stata bloccata dalle autorità italiane. «Questa mattina, intorno alle 10, la nave ha mandato una comunicazione alle autorità, informandole del fatto che siano ormai trascorse 24 ore dalla dichiarazione dello stato di necessità che ha costretto l’ingresso nelle acque territoriali. Alle 1...

Sea Watch prova a entrare a Lampedusa : bloccata | Olanda : no obbligo a prenderli | Salvini : con loro governo non finisce qua : L'Europa risponde a Salvini intenzionato a non identificare più chi sbarca in Italia, aggirando il trattato di Dublino: "Si rischia la procedura d'infrazione". Il premier da Osaka: "Il caso Sea Watch 3 è di competenza della magistratura".

Sea Watch prova a entrare in porto a Lampedusa : bloccata - fiamme gialle a bordo. Salvini : con l'Olanda non finisce qui : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...

Sea Watch - Brignone : “Sono a Lampedusa per ricordare a Salvini che esiste un’Italia che accoglie” : La situazione a Lampedusa è ancora nebulosa. I militari della Gdf e della Capitaneria hanno lasciato la Sea Wacth 3, che è ancora ferma a un miglio dal porto. Beatrice Brignone, segretaria di Possibile, si è recata sull'isola per monitorare la situazione da vicino: "Pronta a salire a bordo e dare una mano ai volontari"

La Sea Watch forza ancora il blocco. Fermata a un miglio da Lampedusa. Guardia di Finanza a bordo : La Sea Watch ha provato ad entrare nel porto di Lampedusa ma è stata bloccata dalle autorità italiane. «Questa mattina, intorno alle 10, la nave ha mandato una comunicazione alle autorità, informandole del fatto che siano ormai trascorse 24 ore dalla dichiarazione dello stato di necessità che ha costretto l’ingresso nelle acque territoriali. Alle 1...

Sea Watch prova a entrare in porto a Lampedusa : bloccata - fiamme gialle a bordo. Ong : la situazione si sta sbloccando : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...

Sea Watch ha provato a entrare in porto a Lampedusa : bloccata | Ue : fateli sbarcare : L'Europa risponde a Salvini intenzionato a non identificare più chi sbarca in Italia, aggirando il trattato di Dublino: "Si rischia la procedura d'infrazione". Il premier da Osaka: "Il caso Sea Watch 3 è di competenza della magistratura".

Sea Watch prova a entrare in porto a Lampedusa : bloccata - fiamme gialle a bordo. Olanda : «Non siamo obbligati ad accogliere migranti» : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...

La Sea Watch bloccata a un miglio dal porto di Lampedusa. L'Olanda : «Non obbligati a prendere i migranti» : Deputati di Pd e Sinistra italiana sulla nave, che è stata bloccata dopo aver provato ad avvicinarsi al porto. A bordo anche la Guardia di Finanza. Il premier Conte: «Dalla comandante scelte inaudite». La Ue: «Una soluzione solo dopo lo sbarco»

Sea Watch prova a entrare nel porto di Lampedusa - bloccata. DIRETTA : Sea Watch prova a entrare nel porto di Lampedusa, bloccata. DIRETTA La nave, con a bordo con 42 migranti, dopo una intera notte di attesa si è avvicinata graduamente al porto dell'isola, fino a tentare l'approdo. Ma "le autorità ci hanno intimato di spegnere i motori", fa sapere la portavoce Parole ...