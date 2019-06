La terra più bella del mondo in Lo Stretto Necessario di Levante con Carmen Consoli

terra dei fuochi : uno studio svela quali sono le tre patologie più presenti nella popolazione dell’area campana : Incidenza di tumori alla mammella, asma e una prevalenza di nati pretermine. sono queste le tre patologie che presentano una maggiore incidenza per la popolazione dell’area della Campania nota come Terra dei fuochi, come emerso nei primi tre anni dello studio sull’impatto sanitario degli smaltimenti e delle combustioni dei rifiuti svolto dall’Istituto superiore di sanità su mandato della procura di Napoli Nord per comuni tra la ...

Inaugurato in Marocco MED 2 : la più grande capacità portuale del Mediterraneo a Tangeri : Il progetto Tanger Med Col nome di Tanger Med si indica un hub globale per la logistica collocato sullo stretto di Gibilterra in collegamento con 186 porti nel mondo. Fornisce capacità di gestione per 9 milioni l’anno di container, il transito di 7 milioni di passeggeri e il transito di 700 mila auto articolati, oltre che la movimentazione di un milione di veicoli l’anno. Tanger Med offre una piattaforma industriale per oltre 900 aziende che ...

Specie aliene nel Mediterraneo - rischio incontri spiacevoli in estate : ecco le più pericolose : Meduse, pesci e altri organismi marini provenienti da ecosistemi lontani hanno letteralmente colonizzato il Mar Mediterraneo, favoriti dal traffico marittimo, dall'apertura del Canale di Suez e dai cambiamenti climatici. Bello come pochi e per questo amatissimo dagli appassionati di acquariofilia, il pesce scorpione o pesce leone (Pterois miles) rappresenta una delle Specie aliene più emblematiche. Lungo fino a 50 centimetri, questo splendido ...

Il posto più stretto della terra è un ponte delle Bahamas che divide l’oceano dalla laguna : Quel lembo di terra che esisteva un tempo ormai non c'è più da tempo. L'arco di pietra naturale è stato spazzato via dagli uragani, ma oggi, nello stesso incredibile punto, è possibile ammirare una meraviglia della natura, grazie allo zampino dell'uomo. Siamo alle Bahamas, e stiamo parlando del Glass Window Bridge, la stretta striscia di asfalto ch...

Asteroide sempre più vicino alla terra : "Soggetto a rischio" - la data del possibile impatto : Un Asteroide si sta avvicinando pericolosamente alla Terra. Si tratta di un corpo roccioso di trenta metri di diametro - chiamato 2006 QV89 - che secondo i calcoli di Nasa, Esa e NeoDys, il 9 settembre arriverà alla minima distanza dal nostro pianeta. Secondo quanto riporta il Corriere della sera l'

E' un miracolo! Bimbo di tre anni precipita dal 7° piano ma atterra tre metri più in basso : Tragedia sfiorata ieri in via Trento, nel quartiere San Pasquale di Bari, dove un bambino di appena tre anni è precipitato dal settimo piano di un palazzo. Il piccolo, approfittando di una breve distrazione della madre – in evidente stato di shock all’arrivo dei soccorritori del 118 – si è sporto dalla finestra, cadendo nel vuoto da un'altezza di oltre 21 metri. Il volo poteva finire nel peggiore dei modi ma evidentemente il Bimbo è stato molto ...

È arrivato il periodo delle nubi nottilucenti - le più insolite ed estreme sulla terra [INFO] : La stragrande maggioranza delle nuvole sulla Terra si trova nella troposfera, ossia lo strato di atmosfera più vicino alla superficie che si estende fino a 10-15km circa di altezza. Ma le nubi nottilucenti si formano molto più in alto, ad un’altezza di 75-85km nella mesosfera. Si tratta di un posto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Per esempio, all’altitudine di crociera degli aerei la pressione è solo ? di quella in superficie, ...

Lexie Alford - a 21 anni ha visitato tutti i 196 Paesi della terra : “Nel mondo c’è più bene che male” [FOTO] : Il 31 maggio 2019, Lexie Alford, 21enne americana, ha messo piede in Corea del Nord, gettando le basi per diventare la persona più giovane a viaggiare in ogni Paese della Terra. Il suo obiettivo è battere il Guinness World Record di James Asquith, che ha ottenuto il titolo nel 2013 all’età di 24 anni e unirsi ad altri viaggiatori, come Cassie de Pecol, che ha battuto il Guinnes World Record per essere stata la donna più veloce a visitare ogni ...

Le più belle foto dalla terra rossa del Roland Garros : Domenica 9 giugno, con la finale singolare maschile e quella del doppio femminile si chiuderà il Roland Garros, il più importante torneo di tennis al mondo giocato su terra rossa e secondo in ordine cronologico tra i tornei del Grande Slam. Quella del 2019 si sta dimostrando un competizione ambivalente: da un lato il torneo maschile, che vede in semifinale tre tennisti over 30 sulla cresta dell’onda da almeno un decennio – Nadal, Federer e ...

Questi batteri vivono in uno degli ambienti più estremi della terra : Nel cuore della zona geotermica di Dallol, in Etiopia, sono stati scoperti minuscoli batteri dell'ordine dei Nanohaloarchaea. Questi microorganismi vivono in uno degli ambienti più ostili della Terra, caratterizzato da temperature di circa 100° centigradi, acidità estrema e concentrazione elevatissima di sali e metalli pesanti. Potrebbero aiutarci a scovare la vita su Marte e su altri pianeti.

Chi lo dice alla Le Pen che Macron otterrà molto più di lei in Europa? : Milano. La mappa elettorale della Francia dopo il voto europeo è marrone-arancione punteggiata di verde: il Rassemblement national di Marine Le Pen è il primo partito con uno scarto dello 0,9 per cento sulla République En Marche del presidente Emmanuel Macron, un pareggio di fatto, con un’unica sorp

Una nave militare maltese ha soccorso più di 200 migranti nel Mediterraneo : Sabato una nave militare maltese ha soccorso 216 migranti che si trovavano a bordo di due gommoni nel Mediterraneo, e li ha portati a Malta. Tra le persone soccorse c’erano una donna incinta e diversi minori. Un portavoce delle forze

William d’Inghilterra : «La morte di mia madre - il dolore più grande» : Lady Jane Fellowes, lady Sarah McCorquodale e il conte SpencerDiana e il fratello, il conte Spencer, da bambiniIl conte Spencer e i figliIl matrimonio di Diana: gli Spencer al completoGli Spencer, la famiglia di Lady DianaLady Jane Fellowes, lady Sarah McCorquodale e il conte SpencerLe ultime foto ufficiali del principe William raccontano un uomo felice. Marito di Kate Middleton, padre di tre bambini, George, Charlotte e Louis, impegnato, ...

Alla scoperta delle rocce più antiche dei pianeti terra e Marte : le analogie sedimentarie con il pianeta rosso : In uno studio condotto sulle sabbie idrotermali provenienti da un deposito al largo dell’isola di Panarea, sono stati analizzati i cd. “iron-ooids”, ovvero granelli di sabbia con un nucleo e una corteccia esterna di lamine concentriche costituite da minerali di ferro. DAlla ricerca è emerso un eccezionale, unico ritrovamento di un deposito di iron-ooids ancora in formazione sul fondo del mare ad una profondità di 80 metri su un’area ...