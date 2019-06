La Terra collasserà nel 2050 a causa del cambiamento climatico secondo studio australiano

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) La fine del mondo (per come lo conosciamo) potrebbe essere molto più vicina di quanto pensassimo.un nuovoscientifico, ilpotrebbe essere la data limite. Dopo inizierà un collasso ambientale dovuto alche renderà inabitabili larghe porzioni del pianeta. Se le cose dovessero infatti continuare come stanno al momento, tra trent'anni ci sarà il definitivo innalzamento di 3° della temperatura terrestre, punto limite oltre il quale gli equilibri naturali si spezzeranno.: l'anno del collassoIlè un problema colossale che abbiamo creato noi umani, su questo ci sono pochi dubbi.però un nuovodel National Center for Climate Restoration di Melbourne, potrebbe già essere troppo tardi, e in soli trent'anni arriveremmo al punto di non ritorno.la ricerca, infatti, nelsi raggiungeranno le ...

