La scuola | una priorità politica

Il nuovo orale è una scuola di assurdità : argomenti mai studiati e nessuna domanda : Luca Gallesi La riforma e il paradosso del colloquio. Con l'incognita delle buste da quiz tv Tra le polpette avvelenate lasciate in eredità da Renzi al governo attuale, oltre agli opachi, per non dire fangosi, rapporti con la magistratura, all'impunità per i banchieri amici e al controllo pressoché totale dei grandi mezzi di comunicazione, c'è anche la riforma della scuola, che, inspiegabilmente, è stata accettata e supinamente ...

MATURITÀ 2019/ Esame di Stato - il nemico di una scuola veramente libera : MATURITÀ 2019: quasi cent'anni di Esame di Stato e non portarli bene. L'autonomia lo ha svuotato, resta solo il lato sentimentale. E tante contraddizioni

Debito Ue : la scuola paga ancora una volta il conto delle politiche europee : Doccia fredda sulle aspettative dei docenti della scuola pubblica italiana. Lo scrive Il Sole 24 Ore in un report dedicato alle scelte del governo Conte per dribblare la minaccia della procedura di infrazione al Debito europeo. Nessuno sconto da parte dei burocrati di Bruxelles; il conto va saldato, costi quel che costi. Confermate le voci che volevano una riduzione degli investimenti destinati all’istruzione per rispettare i parametri di ...

Don Milani - Lettere a una professoressa/ Emergenza educativa e la scuola di Barbiana : Don Milani, Lettere a una professoressa per seconda prova Maturità 2019 Scienze Umane: traccia su Emergenza educativa e la scuola di Barbiana.

scuola : presentata una mozione laica per abolire l'ora di religione : Una mozione depositata in Parlamento sta facendo molto discutere oltre che nelle stanze della politica, anche nelle normali discussioni da bar o sui social. Si tratta di una mozione che ha come punto principale l'abolizione dell'ora di religione nelle scuole. Si tratta di una proposta sottoscritta da Riccardo Nencini come primo firmatario, ma che raccoglie l'adesione di un nutrito gruppo di parlamentari del PD, del Movimento Cinque Stelle, di ...

Una buona notizia dalla scuola : Il ministero dell’istruzione ha ammesso i possessori del titolo di dottore di ricerca ai Percorsi abilitanti speciali. Questo farà bene agli insegnanti e alla scuola. Leggi

scuola - precariato docenti ultime notizie : l’accordo è una ‘farsa all’italiana’ : Giudizi negativi sui PAS abilitanti per chi ha almeno 3 anni di insegnamento e sul concorso riservato. C’è chi ha criticato la lunga tempistica di attuazione, c’è chi, invece, sottolinea come non si tratti di una soluzione che possa arginare il cronico problema delle supplenze né a settembre, né, forse, il prossimo anno; altri ribadiscono il fatto che il Miur continui a fare cassa sulla pelle dei supplenti e come le nuove misure non ...

scuola/ Educazione civica - luci - ombre e sfide di una materia da "inventare" : Una recente conferenza internazionale organizzata da "SCUOLA Democratica" ha affrontato le questioni chiave della nuova Educazione civica

Ragusa - schiaffi ai bimbi dell’asilo per farli mangiare. Botte in una scuola anche a Lecce : A Ragusa arrestata una maestra di 56 anni di asilo nido. “Ma io voglio bene ai bambini”, ha detto ai militari arrivati a casa sua per notificarle l’arresto. Nel Salento un’insegnante di scuola materna di 61 anni è stata interdetta dall'esercizio della sua attività per avere maltrattato, minacciato e in alcuni casi malmenato bimbi di 3 anni.

Lecce - maltrattamenti e minacce ai bambini di una scuola materna : interdetta insegnante : L’accusa è di aver maltrattato, minacciato e in alcuni casi anche picchiato dei bambini di tre anni: un’insegnante 61enne di scuola materna è stata così interdetta dall’esercizio della sua attività. Succede nel Salento, dove il gip di Lecce su richiesta della Procura ha disposto il provvedimento dopo che a febbraio i genitori di un bambino di tre anni avevano denunciato un cambiamento improvviso nel comportamento del piccolo. ...

Sanremo - una mamma compra la scuola del figlio per non farla chiudere : Vanessa Crivelli,maestra elementare in un'altra scuola, ha dato l'annuncio altermine della festa di fine anno scolastico

«Non siamo a scuola né tantomeno a una gita scolastica - quindi non è consentito fare selfie» : Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, durante le votazioni con cui è stato convertito in legge il cosiddetto decreto "Sblocca cantieri"

Livelli di diossina 4 volte sopra i limiti in una scuola di Taranto : genitori la occupano a oltranza : Un gruppo di genitori dell'istututo Deledda di Taranto ha occupato la scuola, dove sono stati trovati tassi di inquinamento molto elevati: "Non vogliamo spostare i nostri figli e le nostre figlie presso istituti che si trovano al di fuori dei Tamburi perché pretendiamo di vivere e restare liberamente nel nostro quartiere".

Brindisi - cane rottweiler si aggira vicino ad una scuola : azzannato bracciante agricolo : Un brutto episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Torre Santa Susanna, nel Brindisino, dove un cane rottweiler ha improvvisamente aggredito un bracciante agricolo che si trovava nei pressi di una scuola. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che il molosso sia sbucato all'improvviso, e da diversi giorni si aggira intorno al plesso scolastico in questione, situato in pieno centro abitato, precisamente in via Tagliamento. ...