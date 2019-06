La sai l’ultima? | anticipazioni seconda puntata del 28 giugno in prima serata su Canale 5

Cristiano Malgioglio a La sai l’ultima : carriera - vita privata e chi è : Cristiano Malgioglio a La Sai l’Ultima: carriera, vita privata e chi è Cantautore, paroliere, spiritoso opinionista, Cristiano Malgioglio nel corso degli anni si è conquistato un posto d’onore nello scintillante mondo dello spettacolo. Animo sensibile e poetico, l’eccentrico uomo ha scritto brani che hanno fatto la storia della musica italiana. All’aspetto artistico Malgioglio ha sempre saputo unire il suo spiccato ...

La sai l’ultima? Nino Formicola parla di un episodio drammatico : Nino Formicola parla de La sai l’ultima e ricorda la morte di Zuzzurro: “Mai più cabaret in due” Si è raccontato con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TelePiù Nino Formicola, ‘notaio’ a La sai L’ultima, il varietà del venerdì sera riportato in onda su Canale 5 da Ezio Greggio con Romina Pierdomenico. Nell’intervista in questione il comico, ripercorrendo ...

Ascolti TV | Venerdì 21 giugno 2019. Parte bene La sai l’Ultima? (21.1%). La Traviata al 12.5% : Ezio Greggio Su Rai1 La Traviata hanno conquistato 1.927.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale 5 La Sai l’Ultima? ha raccolto davanti al video 3.474.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Rai2 l’incontro Under 21 Francia-Croazia ha interessato 1.219.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Battleship ha catturato l’attenzione di 1.062.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv : l’Auditel premia ‘La sai l’ultima?’ di Ezio Greggio - solo seconda La Traviata di Zeffirelli : Ottimo debutto per la nuova stagione del varietà condotto da Ezio Greggio La sai l’ultima? – Digital edition su Canale 5: 3.474.000 spettatori e il 21.14% di share. Mentre si fermano a 2 milioni e 52mila, con uno share medio del 12,2%, i telespettatori che hanno seguito, ieri su Rai1, La Traviata, nell’allestimento di Franco Zeffirelli in diretta mondovisione dall’Arena di Verona: il primo atto dell’opera firmata in ...

