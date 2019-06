La rassegna stampa di venerdì 28 giugno – Le prime pagine di calcio | “Gigio rifà il

calcioweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Continua il nostro classico appuntamento con la ‘‘, sono arrivate ledi ‘Gazzetta dello Sport’. ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea apre in prima pagina con la cessione di Donnarumma al Psg. movimento che svolta il mercato dei rossoneri, preso Theo Hernandez dal Real Madrid per 20 milioni di euro, in arrivo anche Areola sempre dal club francese, Andersen e Torreira o Praet. Attivissima anche la Juventus che sta per mettere a segno un doppio importante colpo, il centrocampista Rabiot a parametro zero ed il difensore de Ligt dell’Ajax, per quest’ultimo pronto un investimento di circa 75 milioni di euro. In alto la fotogallery con tutte le.L'articolo Ladi28– Ledi: “Gigioil Milan” FOTO sembra ...

borghi_claudio : Sto guardando la rassegna stampa e c'è da piegarsi dal ridere: per ora il record è del 'secolo XIX' che dice 'Borgh… - DiMarzio : #Buonanotte con la #rassegnastampa del #28giugno: le #primepagine di oggi - DiMarzio : La #rassegnastampa di #oggi: le #primepagine dei quotidiani -