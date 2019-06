La paladina delle coppie gay regista degli affidi dell' orrore

ilgiornale

(Di venerdì 28 giugno 2019) Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Dichiaratamente omosessuale, e da tempofamiglie arcobaleno, Federica secondo gli inquirenti sarebbe uno dei vertici del sistema malato'affidamento dei minori Nelle carte’inchiesta “Angeli e Demoni” guidataa procura di Reggio Emilia tra le persone coinvolte e agli arresti domiciliari compare anche lei: Federica Anghinolfi, responsabile del servizio sociale integrato’Unione di Comunia Val d’Enza. Dichiaratamente omosessuale, e da tempofamiglie arcobaleno, Federica finita al centroindagini che sconvolgono l'Emilia e l'Italia. Secondo gli inquirenti sarebbe uno dei vertici del sistema malato'affidamento dei minori. "Sono state la sua stessa condizione personale e le sue profonde convinzioni - si leggenelle carte'inchiesta - ad averla portata a sostenere con ...

