La mia prima notte sulla Sea Watch

LIVE Uganda-Zimbabwe 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : dominio dei Guerrieri premiato alla fine della prima frazione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48 prima frazione spumeggiante e dominata dallo Zimbabwe, che ha trovato il pareggio nei minuti finali con Billiat grazie ad un controllo del possesso continuo, sin dal 10′ di gioco, quando l’Uganda ha sbloccato il match con Okwi dopo l’unica occasione del match, salvo poi non riuscire più a ripartire. fine PRIMO TEMPO 45′ 1 minuti di recupero. 43′ Punizione ...

Antonio Razzi piange in diretta/ 'mia mamma è scomparsa due mesi prima che...' : Antonio Razzi, ospite di 'Io e te', si racconta ai microfoni di Pierluigi Diaco e piange in diretta ricordando l'adorata mamma.

Temptation Island - Jessica prima di annullare le nozze : 'L'uomo della mia vita' (FOTO) : Jessica e Andrea sono stati, sicuramente, la coppia più discussa della prima puntata di Temptation Island. I due ragazzi, infatti, hanno destato scalpore sin dal primo momento poiché sono reduci da un matrimonio annullato. Dopo aver preparato tutto, lei ha deciso di fare un inaspettato passo indietro non essendo più convinta dei sentimenti nutriti per il suo fidanzato. In seguito a tale decisione, i due hanno deciso di prendere parte al reality ...

Filippo Bisciglia/ 'Pronto per la mia prima conduzione in studio' - Temptation Island - : Filippo Bisciglia è pronto per la nuovissima edizione di 'Temptation Island 2019': 'questa volta sarà più difficile capire chi sta sbagliando'

Autonomia differenziata - così si passa da ‘prima gli italiani’ a ‘prima alcuni italiani’ : Quando alcune associazioni della scuola hanno convocato per il 7 luglio prossimo un’assemblea contro ogni regionalizzazione presso l’aula magna del Liceo classico Tasso non si pensava che l’accelerazione del governo gialloverde sul tema sarebbe stata così immediata: il prossimo mercoledì l’Autonomia differenziata (la “secessione dei ricchi”, come l’ha chiamata il prof. Gianfranco Viesti) verrà discussa in consiglio dei ministri. ...

Carlo Cracco su Rai2 con Nella mia cucina da settembre 2019 (Anteprima Blogo) : Qualche settimana fa abbiamo annunciato in anteprima l'approdo di Carlo Cracco su Rai2. Oggi, sempre noi di Blogo, siamo in grado di svelare nuovi dettagli del programma che vedrà protagonista lo chef diventato famoso grazie a MasterChef. Secondo quanto apprendiamo, il titolo dovrebbe essere Nella mia cucina e la collocazione in palinsesto dovrebbe essere quella del preserale, cioè dopo N.C.I.S delle ore 18.50, dal lunedì al venerdì.La ...

«La mia vita con John F. Donovan» : la clip con Kit Harington in anteprima : La mia vita con John F. DonovanLa mia vita con John F. DonovanLa mia vita con John F. DonovanLa mia vita con John F. DonovanLa mia vita con John F. DonovanLa mia vita con John F. DonovanLa mia vita con John F. DonovanI flash illuminano il suo volto come se fosse giorno e lui, John F. Donovan, segue le indicazioni del fotografo come un allievo con il maestro. È uno degli attori più popolari del momento, talmente circondato di attenzioni da aver ...

Malattie rare : prima terapia genica per una forma di talassemia che costringe i pazienti alle trasfusioni : Nuovi dati portano verso la prima terapia genica per una particolare forma di talassemia che costringe i pazienti a una vita di trasfusioni. Bluebird bio, l’azienda che l’ha messa a punto, ha dato l’annuncio nel corso del 24° congresso dell’European Hematology Association (Eha) ad Amsterdam i risultati aggiornati dello studio di fase 1/2 Northstar, ormai concluso, e nuovi dati ottenuti dagli studi clinici di fase 3 ...

Toronto - Virginia Raffaele premiata per “Come quando fuori piove” : “Voi italiani in Canada vi siete levati prima della tragedia” : premiata a Toronto all’Italian Contemporary Film Festival per la serie tv “Come quando fuori piove” andata in onda la passata stagione su Canale 9, Virginia Raffaele non perde l’occasione di fare dell’ironia. “È la prima volta che vengo in Canada e sono molto felice, è come stare in America ma con il colesterolo a posto”, ha dichiarato l’attrice sul palco canadese davanti ad un teatro gremito di fan. La Raffaele ha poi continuato ironizzando ...

Andrea Damante racconta : 'Giulia era a casa mia prima del Mugello - poi boh è finita' : Oggi, venerdì 14 giugno, è uscito il nuovo numero di Spy contenente le prime dichiarazioni esclusive di Andrea Damante sulla fine della sua storia con Giulia De Lellis. Oltre ad ammettere di stare molto male per la decisione della ragazza di interrompere improvvisamente il loro rapporto, il dj ci ha tenuto a far sapere a tutti che lei era a casa sua prima di accettare l'invito di Iannone al Mugello. Nonostante non riesca a spiegarsi cosa abbia ...

Salvo Sottile torna con Prima dell'alba su Raitre : "La mia notte tra i mafiosi" : Il popolo della notte sbarca in Prima serata. Dopo la puntata speciale trasmessa lo scorso settembre, il 17 giugno Prima dell'alba, il programma on the road ideato (insieme a Simona Ercolani) e condotto da Salvo Sottile, torna alla collocazione più prestigiosa, andando in onda per 6 puntate il luned

Astronomia : ricerca di pianeti simili alla Terra - “prima luce” di uno strumento installato sul VLT : Breakthrough Watch, il programma astronomico globale alla ricerca di pianeti simili alla Terra intorno a stelle vicine, e l’ESO (European Southern Observatory), la principale organizzazione astronomica intergovernativa europea, hanno annunciato oggi la “prima luce” di uno strumento appena costruito per la ricerca di pianeti installato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO nel deserto di Atacama, in Cile. Lo strumento, ...

Alberi - abbattimenti in molti Comuni per fare prima e risparmiare : “Per rifare le strade si tagliano anche quelli sani” : È “strage” di Alberi nelle città d’Italia. Da Terni a Frosinone, da Firenze a Bologna, da Trieste a Caserta, passando per i Comuni più piccoli dove i centri urbani non sono certo paragonabili alle metropoli. Pini domestici soprattutto, ma anche pioppi, lecci, eucalipti. Le amministrazioni locali devono eseguire lavori sul manto stradale, rimuovere radici, scongiurare pericolose cadute. Così migliaia di fusti non malati vengono tagliati ...

Alternava anoressia e bulimia! Giordana e i disturbi prima di Amici : La cantante Giordana Angi, classificatasi seconda ad "Amici 18", ha co-scritto il nuovo singolo di Tiziano Ferro. Reduce dalla sua partecipazione ad "Amici di Maria De Filippi", Giordana Angi è tornata al centro dell'attenzione mediatica e non solo per la sua musica. La cantante dalle origini italo-francesi ha in più occasioni palesato, al talent-show in cui si è classificata seconda, di aver ad oggi sofferto molto per via della separazione ...