La metà degli omicidi in italia avviene in famiglia Un rapporto

La fiducia (a metà) degli italiani nella tecnologia : Ricerca condotta da YouGov per VMware. Un esempio: il 72% ritiene che le nuove tecnologie influenzino in modo concreto la vita di tutti i giorni, ma solo il 30% preferirebbe che fosse un robot ad effettuare un intervento chirurgico invasivo piuttosto che un medico reale. E il...

Energia : la climatizzazione pesa per oltre la metà sulla bolletta elettrica degli uffici : La climatizzazione pesa per il 57% sui consumi energetici negli edifici ad uso ufficio, seguita dalle apparecchiature elettriche (26%) e dall’illuminazione (17%) con una spesa media annua al metro quadro di circa 15 euro per la climatizzazione estiva e invernale, di 6,40 euro per le apparecchiature e di 4,40 euro per l’illuminazione[1]. È quanto emerge dal rapporto “Benchmark di consumo energetico degli edifici per uffici in Italia” realizzato ...

Salute - quasi la metà degli italiani è in sovrappeso : uno su 10 è obeso : Salute, quasi la metà degli italiani è in sovrappeso: uno su 10 è obeso. Ecco la geografia Upda del sovrappeso in italia: Basilicata, Campania, Sicili

Ferrara : la città rinascimentale degli Estensi - meta ideale del turismo primaverile : Di città belle e culturalmente vivide ce ne sono tante, in tutta Europa e in particolare in Italia, ma la (relativamente piccola) Ferrara ha qualcosa di particolarmente affascinante e al contempo stimolante che è davvero difficile da spiegare a parole. Questo, però, non implica che non ci si possa almeno provare. Ferrara può essere una meta ideale per una gita primaverile e si presta in particolare a essere visitata in bicicletta....Continua a ...

Unsainted degli Slipknot è il tormento religioso con l’esorcismo del metal-gore (video - testo e traduzione) : Unsainted degli Slipknot arriva dopo mesi di sudore, ma non parliamo delle ascelle pezzate di Corey Taylor e soci. Dopo un teaser inquietante, un dettaglio delle nuove maschere comparso sui social e la battaglia legale inaugurata da Chris Fehn per avere più chiarezza sulle royalties da spartire con la band, l'anticipazione dell'album "We are not your kind" (che troveremo su tutte le piattaforme a partire dal 9 agosto) è arrivata. Il video ...

Sondaggio - i dati di YouGov sul futuro dell'Ue : la metà degli europei pensa che crollerà : La paura quasi concreta che serpeggia tra gli europei è che le prossime elezioni Europee possano essere le ultime. Stando agli ultimi sondaggi, come riporta La Stampa, per quanto la fiducia nelle istituzioni comunitarie mantenga livelli ancora alti tra gli elettori, è altrettanto forte la sensazione

Unione europea - più della metà degli europei crede che finirà entro 20 anni : Più della metà dei cittadini europei crede che l'Unione europea andrà a disintegrarsi nell'arco di 10-20 anni. Il sondaggio, riferisce il Guardian, rileva che l'opinione che ritiene realistica la fine prossima della Ue è prevalente in ben 11 dei 14 Paesi in cui è stato realizzato. Commissionato dallo european Council on Foreign Relations, think tank pan-europeo istituito nel 2007, il sondaggio è stato realizzato dalla demoscopica YouGov. Le 14 ...