La Guerra dei Mondi le prime immagini della serie Fox con Gabriel Byrne e Rose McGovern

La Guerra dei mondi - le prime immagini della nuova serie tv : Il romanzo fantascientifico e apocalittico di HG Wells La guerra dei mondi sta per sbarcare in televisione con un nuovo adattamento seriale. La francese Canal+ e Fox Networks Europe, infatti, stanno lavorando a una versione del celebre libro ambientata ai giorni nostri e che ha come protagonista principale una star come Gabriel Byrne, che si ricorda di recente nella serie In Treatment o per il film horror Hereditary. In queste ore sono state ...

Le Borse sperano nel G20 per fermare la Guerra dei dazi : L’atteggiamento morbido delle banche centrali ha ridato ossigeno ai listini azionari e alle obbligazioni, che nelle ultime sedute sono saliti all’unisono grazie alla prospettiva di tassi di interesse ancora...

Guerra USA-IRAN/ Dietro i cyberattacchi americani le pressioni dei sauditi : GUERRA USA-IRAN: i cyberattacchi avvenuti nelle scorse ore erano stati pianificati come ritorsione contro gli attacchi alle petroliere

Usa e Russia - la vera Guerra è cibernetica. Nyt : “Washington voleva colpire Mosca con dei blackout”. Trump : “Bugiardi” : Esiste una dimensione in cui Washington e Mosca sono già apertamente in conflitto, l’una contro l’altra, ed è quella della rete. Un articolo del New York Times uscito pochi giorni fa evidenzia come gli Stati Uniti abbiano cercato di intromettersi nei sistemi di controllo delle reti elettriche russe ed eventualmente sfruttarne le debolezze per generare diffusi blackout. Una silenziosa ma pericolosa escalation che può avere effetti devastanti ...

"In fumo 450 miliardi di ricchezza" Guerra dei dazi - Lagarde fa i conti : "Lo 0,5% del Pil mondiale in fumo nel 2020 ovvero circa 455 miliardi di dollari". Non parla solo di generici rischi al ribasso per la crescita globale a conclusione del del G20 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali a Fukuoka, in Giappone. Ma quantifica l'effetto che l'ondata protezionista attivata da Donald Trump da metà 2018 sta avendo sull'andamento dell'economia ...

Brexit - Guerra dei dazi - Italia : una crisi mondiale può scoppiare in qualsiasi momento : L’uscita del Regno Unito dall’Unione, il rischio default dei paesi più fragili, le guerre commerciali: l’allarme degli economisti e dei premi Nobel sulla situazione globale

Mafia foggiana - la Guerra e le paure dei giovani boss di Vieste che ‘aspettano’ la morte : “Va ucciso - sennò tocca a me” : Sangue chiama sangue, spari dopo gli spari. L’unica via per risolvere i conflitti è premere il grilletto di nuovo. Una legge che sembra scritta nelle rocce del Gargano a leggere le intercettazioni contenute nell’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bari, Giovanni Anglana, nei confronti dei cugini Giovanni e Claudio Iannoli, elementi di spicco del clan Perna di Vieste in lotta con i rivali comandanti da Marco Raduano. ...

La Guerra dei populisti al Terzo settore : Il professor Stefano Zamagni, economista, da poco presidente della pontificia accademia per le Scienze sociali, in un’intervista ad Avvenire molto critica con il governo gialloverde (“Il Terzo settore è sotto attacco, un conflitto mai visto”) aveva sfoderato la parola greca aporofobia, “vuol dire di

La Guerra dei dazi ci riporta al Medioevo : Una parola che pareva scomparsa, o almeno in via di sparizione, è tornata di prepotente attualità. È il sostantivo “dazio”, derivato dal latino medievale datio che significava “l’atto di dare”.Nello schema frammentato di quel periodo della storia europea, i dazi costituivano una delle principali tasse che il potere incassava senza alcun costo: si esigeva, infatti, un pagamento per autorizzare il ...

Il notaio di Siri - l’Antitrust e la surreale Guerra di cartello dei professionisti : Nel 2006 viene varata la legge Bersani sulla concorrenza: abolisce una serie di posizioni di rendita a favore di una maggiore concorrenza dei servizi erogati dai professionisti ai cittadini. Ovviamente esistono le “storture del sistema”: casi in cui più aziende si mettono d’accordo e creano dei “cartelli” a danno dei cittadini. Basti pensare al recente caso del 2018 dove è stato scovato un accordo di cartello tra le maggiori compagnie ...

Matteo Salvini - la dichiarazione di Guerra dei movimento No Tav : "Faremo resistenza contro il leghista" : Dai movimenti No Tav arriva una sorta di dichiarazione di guerra contro il governo e Matteo Salvini, dopo la vittoria alle Regionali in Piemonte del candidato di centrodestra Alberto Cirio. Il nuovo governatore piemontese aveva basato una parte importante della sua campagna elettorale sul linea ad a