La fine di un’era | dopo quasi trent’anni Jony Ive lascia Apple 

Con la fine de Il Trono di Spade si chiude un’era : cosa ha funzionato e cosa no nell’ultima stagione : Il Trono di Spade è finito per sempre, ed è tempo di tirare le somme: perché l'ultimo episodio ha deluso così tanto il pubblico? Teniamo a precisare che è un diritto e dovere legittimo che qualcosa possa non piacere; gli spettatori possono avere le proprie opinioni, e non per questo venire attaccati. La delusione per il finale de Il Trono di Spade è più che sentita. Nonostante quasi 20 milioni di americani si siano sintonizzati per guardare ...