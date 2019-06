La finale degli Europei Under 21 sarà Spagna-Germania

Judo - Europei 2019 : Antonio Esposito si ferma ai quarti di finale degli 81 kg. Si giocherà il bronzo ai ripescaggi : Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Antonio Esposito agli Europei 2019 di Judo a Minsk (Bielorussia). L’azzurro, dopo aver superato nella categoria degli 81 kg il forte russo Alan Khubetsov e il greco Alexios Ntanatsidis, terzo quest’anno nel Grand Prix a Marrakech e vincitore l’anno passato nell’Aktau Asian Open, ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto del bulgaro Ivaylo Ivanov, secondo nel Grand Slam ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Maria Centracchio in semifinale 63 kg! Antonio Esposito si giocherà il bronzo nel torneo di ripescaggio degli 81 kg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 13.32 Ivanov vince: il bulgaro si conferma uno degli interpreti più forti della sua specialità infliggendo un ippon micidiale all’azzurro, che ora si giocherà il bronzo nel torneo di ripescaggio. 13.31 Antonio Esposito inizia il suo match contro il ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : prosegue il programma degli ottavi di finale - Inghilterra-Camerun e Francia-Brasile sfide stellari : Si sono aperti con le vittorie di Germania e Norvegia gli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio femminile 2019, in scena in Francia in queste settimane. Nella seconda giornata della fase ad eliminazione diretta andranno in scena altre due partite di altissimo livello: nel pomeriggio lo Stade de Hainaut di Valenciennes ospiterà la sfida tra Inghilterra e Camerun (ore 17.30), mentre Francia e Brasile (ore 21.00) daranno vita questa sera ad una ...

Calcio - Mondiali Femminili 2019 : è il momento degli ottavi di finale. Si comincia con Germania-Nigeria - Norvegia-Australia : Il tempo dei calcoli è ufficialmente finito ai Mondiali Femminili di Calcio 2019. Da oggi inizia infatti la fase ad eliminazione diretta, che si apre con gli ottavi di finale: in campo scenderanno Germania-Nigeria (h 17.30) e Norvegia-Australia (h 21.00). Nel match che si disputerà allo Stade des Alpes di Grenoble, i favori del pronostico saranno tutti per le teutoniche che arrivano a questa partita avendo compiuto percorso netto: 3 vittorie su ...

Mondiale U20 – Italia in semifinale! Poker degli azzurrini ad un indomito Mali : Pinamonti firma una doppietta : L’Italia raggiunge la semifinale del Mondiale Under 20. I ragazzi di coach Nicolato superano 4-2 il Mali, capace di rimontare per due volte da situazione di svantaggio: Pinamonti decide la sfida con una doppietta Continua il sogno dell’Italia nel Mondiale Under 20! Gli azzurri trionfano nella sfida dei quarti di finale contro i pari età del Mali, squadra molto fisica e assolutamente da non sottovalutare dopo il successo sulla quotatissima ...

Canottaggio - Europei 2019 : l’Italia piazza ben 11 equipaggi in finale. Ecco gli avversari degli azzurri : Oggi andranno in scena a Lucerna, in Svizzera, le finali degli Europei di Canottaggio: l’Italia ha piazzato ben 11 equipaggi su 15 in finale, andiamo a scoprire chi darà spettacolo oggi nelle specialità olimpiche e non nelle acque elvetiche. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel due senza femminile per Aisha Rocek e Kiri Tontodonati ci saranno da tenere d’occhio la Romania di Adriana Ailincai e Maria Tivodariu e la Spagna con Aina Cid e ...

The Rookie 2 ci sarà? Il finale della prima stagione - in onda il 1° giugno - lascerà la vita di uno degli agenti in bilico : Ultimo appuntamento con la serie action con protagonista Nathan Fillion, ma i fan si chiedono se ci sarà o meno The Rookie 2. Lo show con la star di Castle e Firefly giunge al termine stasera, 1° giugno, quando andranno in onda due episodi al cardiopalma. Per le matricole del dipartimento di polizia di Los Angeles si avvicina la data dell'esame finale, ma non mancheranno colpi di scena che lasceranno gli spettatori a chiedersi cosa accadrà. Nel ...

Rugby - finale Pro14 2019 : Glasgow-Leinster 15-18. Fantastico back-to-back degli irlandesi : Gli irlandesi del Leinster espugnano il Celtic Park di Glasgow per 15-18 e fanno festa in casa degli scozzesi nella Finale del Pro 14 di Rugby: in due anni il Leinster ha vinto due volte il Pro 14, una Champions Cup e due settimane fa ha perso la Finale della massima competizione europea. Tabellino Finalissima Pro 14 Glasgow-Leinster 15-18 Glasgow: Stuart Hogg; Tommy Seymour, Kyle Steyn, Sam Johnson, DTH van der Merwe; Adam Hastings, Ali Price; ...

Rafa Nadal re di Roma per la 9a volta - Djokovic ko nella finale degli Internazionali d’Italia : E' Rafa Nadal il Re di Roma. Tutti in piedi al Foro Italico per applaudire il tennista spagnolo che si è aggiudicato la finale degli Internazionali Bnl d'Italia battendo Novak Djokovic con il punteggio di 6-0 4-6 6-1. Per il mancino di Manacor si tratta del nono successo sulla terra rossa capitolina e un segnale positivo in vista del Roland Garros in una stagione che prima del Masters 1000 di Roma si era rivelata avara di soddisfazioni. Djokovic ...

LIVE Italia-Portogallo Under17 1-0 - Quarti Europei 2019 in DIRETTA : prestazione sontuosa degli azzurrini - che battono il Portogallo e arrivano in semifinale!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per i Quarti di finale degli Europei di calcio Under 17, che si stanno svolgendo in questi giorni in Irlanda. Il Portogallo, dopo aver vinto contro Islanda (4-2) e Russia (2-1), e dopo esser uscito sconfitto al 90′ contro l’Ungheria (1-0), è approdato ai Quarti di finale come seconda classificata del Gruppo C. L’Italia, invece, nella fase a gironi ha ...

finale - il 10 e 11 maggio il 68° Convegno della Società degli Urologi del Nord Italia-SUNI : Venerdì 10 maggio e sabato 11 maggio 2019 si terrà a Finalborgo il 68° Convegno SUNI, Società degli Urologi del Nord Italia,, al quale parteciperanno molti professionisti di ASL 2 Savona. Presidenti ...

Coppe europee - 4 squadre inglesi in finale - ma guardate la nazionalità degli allenatori - : Un trionfo per la Premier League, che sembra finalmente ottenere risultati all'altezza della sua fama di campionato più bello e impegnativo del mondo. Un trionfo, però, ottenuto grazie, anche, a un ...

Arsenal in finale di Europa League - le parole degli “eroi” Aubameyang e Lacazette : Con i loro gol hanno lanciato l’Arsenal in finale di Europa League. Sempre decisiva, la coppia gol Aubameyang-Lacazette ha lasciato il segno anche stasera, nella vittoria londinese a Valencia che ha replicato quella all’Emirates dell’andata. Al termine del match, ai microfoni del network britannico BT Sport, le parole dei due attaccanti. Aubameyang trascina l’Arsenal in finale, Chelsea ed Eintracht ai supplementari ...