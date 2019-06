La famiglia di Carola Rackete | Orgogliosi di nostra figlia | ha viaggiato in

huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) “Se sono orgoglioso di mia? Certo che sì. Preoccupato per lei? Ma no, se la sa cavare”, parola del’’ingegner Ekkehart, 74enne della Bassa Sassonia e papà di, la capitana della nave Sea Watch. Il Corriere della Sera riporta le parole dell’uomo e degli altri componenti delladella ragazza.“Si possono non condividere i modi di, ma sta facendo la cosa giusta”. La signora Siglinde, dalle sue spalle, gli fa eco: “Quello che sta facendo esprime pienamente il suo carattere,fa sempre quello che ritiene giusto”.La madre della capitana tradisce qualche timore, mentre il padre sembra più tranquillo.Ingegnere elettronico in pensione dopo 30 anni di lavoro nell’industria militare, si mostra tranquillo: “Miaha 31 anni, e sa quello che fa”. Aggiungendo ...

mattia_maggi : RT @HMQueenBee: Parte la gogna per Carola Rackete, accusata di essere l'ennesima 'ragazza bianca di buona famiglia che dopo essersi laureat… - lale_ru : RT @HMQueenBee: Parte la gogna per Carola Rackete, accusata di essere l'ennesima 'ragazza bianca di buona famiglia che dopo essersi laureat… - stallaafalla : RT @HMQueenBee: Parte la gogna per Carola Rackete, accusata di essere l'ennesima 'ragazza bianca di buona famiglia che dopo essersi laureat… -