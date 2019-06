La demolizione del Ponte Morandi è durata 6 secondi

agi

(Di venerdì 28 giugno 2019) Pezzo aggiornato Le operazioni di esplosione delle pile 10 e 11 delhanno subito un leggero ritardo a causa delle evacuazioni dei residenti della zona limitrofa al cantiere, zona interdetta fino alle 22 di stasera. #28giugno Ultime verifiche da parte delle Forze Speciali dell'@Esercito che stanno contribuendo alladel #a #Genova pic.twitter.com/Fba1p2Xylf — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) 28 giugno 2019 In una delle due abitazioni su via Spaventa, zona Sampierdarena, si sospettava un residente si fosse barricato in casa ma, una volta sfondata la porta, non è stato trovato nessuno. In un secondo appartamento sono stati trovati due extracomunitari che guardavano la tv e che hanno affermato di non sapere nulla dell'evacuazione. Una volta informati, sono usciti di loro spontanea volontà. Le evacuazioni sarebbero dovute terminare per le 7. ...

