Kygo resuscita Higher Love di Whitney Houston | una bonus track del 1991 testo e

optimaitalia

(Di venerdì 28 giugno 2019) Era ilquandodi, una cover del brano di Steve Winwood del 1986, compariva comenell'edizione giapponese del suo album I'm Your Baby Tonight. La scelta di inserire l'inedito nella sola versione nipponica del disco era giustificata dalla sua precedente esibizione a Tokyo, durante la quale aveva eseguito il brano. Fino all'avvento di internet, la versione didiera rimasta una perla per collezionisti ma oggi, 28 anni dopo, il producer musicaleha remixato il brano e lo ha rilanciato per la gioia di tutti gli amanti della voce di I Will AlwaysYou scomparsa nel 2012. La canzone viene riproposta con un sound più digitale e contemporaneo - complice quel rullante che conferisce più carica rispetto alle dinamiche dell'originale - ma niente che contesti il grande apporto chediede al pop e alla ...

OptiMagazine : @KygoMusic resuscita Higher Love di #WhitneyHouston, una bonus track del 1991 (testo e traduzione)… -