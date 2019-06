Karate | European Games 2019 | tanti big in gara a Minsk | grandi ambizioni per gli azzurri

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Domani inizieranno le gare delaglidi(Bielorussia). Alla Chizhovka Arena vivremo due giorni molto intensi, con quasi 100 atleti provenienti da 38 paesi che si sfideranno per conquistare le medaglie. Sabato si svolgeranno le gare del kata e dei pesi massimi del kumite, mentre domenica toccherà alle rescategorie di peso. Il livello della competizione sarà molto alto visto che sui tatami vedremo in azione otto campioni iridati in carica. Al femminile saranno presenti la spagnola Sandra Sanchez (kata), la polacca Dorota Banaszczyk (-55 kg), la serba Jovana Prekovic (-61 kg), l’azera Irina Zaretska (-68 kg) e la greca Eleni Chatziliadou (+68 kg). Al maschile spazio invece al croato Ivan Kvesic (-84 kg), al tedesco Jonathan Horne (+84 kg) e al nostro Angelo Crescenzo, che punterà proprio a ritrovare il successo nei -60 kg dopo l’oro ai Mondiali e riscattare ...

