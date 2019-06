K-Fruit Mule | il Moscow Mule alla frutta

gqitalia

(Di venerdì 28 giugno 2019) Anche quello che è ormai a tutti gli effetti un grande classico della mixology come il, senza alcun dubbio tra i cocktail più popolari degli ultimi anni, può essere reinventato in vista della bella stagione. La proposta, in questo caso, arriva da Keglevich, che per l'estate ha deciso di presentare la lista dei suoi K-: una speciale parata di coloratiche si fanno simbolo di un ritornomiscelazione divertente, leggera, forse non particolarmente complesso e concettuale, ma decisamenteportata di tutti. La spesso sottovalutata/demonizzata vodka, per molti ricordo delle prime notti alcoliche ai tempi delle superiori, fa dunque il suo debutto come degna protagonista nel bicchiere, facendo leva su tutta la sua versatilità. Le dieci ricette di K-hanno personalità differenti, basta ...