Blastingnews

(Di sabato 29 giugno 2019) Mauroè stato sicuramente il giocatore più discusso della scorsa stagione dell'. Nella prima parte il centravanti argentino era stato spesso decisivo sia in campionato che in Champions League, con ben quattro reti messe a segno in sei partite nella massima competizione europea. Da gennaio in poi il crollo, con i problemi extra campo che hanno portato il club a togliergli la fascia di capitano per affidarla al portiere sloveno, Samir Handanovic, a metà febbraio. Anche lo score non è stato molto rassicurante, con soli due gol messi a segno, entrambi su calcio di rigore. Senza dimenticare il penalty sbagliato all'ultima giornata contro l'Empoli che poteva costare la qualificazione in Champions League. Alla luce di tutti questi fattori, l'attaccante potrebbe essere ceduto.suIl futuro di Maurosarà quasi sicuramente lontano dall'la prossima ...

tvdellosport : ? ULTIM’ORA Il primo obiettivo per l'attacco della @OfficialASRoma è Gonzalo #Higuain! L'argentino non vorrebbe l… - ArmandoAreniell : Juventus, obiettivo Icardi per l'attacco: l'Inter sarebbe pronta a trattare - le_marmiton_ : RT @NicoSchira: La #Juventus fa sul serio per Luca #Pellegrini. Obiettivo acquistarlo subito dalla #Roma per 10 milioni. #calciomercato -