Jonathan Ive | il designer che ha fatto grande Apple | ha rassegnato le dimissioni

(Di venerdì 28 giugno 2019)Ive, probabilmente l’uomo più iconico didopo Steve Jobs, lascia. Per chi non lo conoscesse, è la persona a cui si deve il design dei prodotti che hanno, dagli iPhone ai Mac, passando per iPod e molto altro. Dopo quasi trent’anni haleavviando quello che per l’azienda si anticipa come un cambiamento epocale.si rinnova alla WWDC 2019 con iOS 13, il tramonto di iTunes, la cura della batteria e il rafforzamento della privacy A quanto pare fonderà l’azienda LoveFrom, che si occuperà, tanto per cambiare, di design hi-tech, e stando alla nota ufficiale diffusa dadovrebbe proseguire la sua collaborazione con l’azienda di provenienza, in qualità di consulente esterno. L’importanza di Ive non è mai stata messa in discussione in ...

