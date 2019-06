Jessica Mazzoli a Morgan ho dato il mio sostegno morale

Caso Morgan - Jessica Mazzoli : "Ho cercato di dargli il mio sostegno morale" (video) : Jessica Mazzoli, stasera, è intervenuta a 'Dritto e Rovescio' su Rete4, per difendere Morgan, il padre di sua figlia, Lara dopo lo sfratto di qualche giorno fa: Lui era assente. Ci siamo lasciati per incompatibilità. Io l'ho sempre cercato, chiesto di lui. In questo momento, gli sto dando il mio sostegno. Lo sostengo perché è il padre di mia figlia, mi sento chiamata in causa. Io credo che un essere umano abbia diritto ad una casa. Ho cercato ...

Simona Ventura sta con Morgan : “Sto facendo tutto il possibile per aiutarlo - insieme a Jessica Mazzoli. Gli voglio bene” : FQ Magazine Morgan sfrattato, la rabbia contro Asia Argento: “È sadica, cattiva. Non ha bisogno di soldi” Sono davvero in pochi i personaggi famosi che in queste ore hanno preso le parti di Morgan, sfrattato dalla sua casa di Monza dove vive e lavora. Il cantante sta cercando supporto per non affrontare da solo questa battaglia e Simona Ventura ...

Ho incontrato Lara! Morgan fa pace con Jessica Mazzoli dopo lo sfratto : Morgan fa pace con Jessica Mazzoli dopo lo sfratto e annuncia di aver incontrato la figlia Lara. Come è ormai noto a causa di alcuni debiti con il fisco e di vicende giudiziarie legate al mancato versamento degli alimenti per la primogenita Anna Lou, nata dall’amore per Asia Argento, Morgan ha ricevuto lo sfratto. La sua abitazione è stata messa all’asta e il cantante avrebbe dovuto abbandonarla una settimana fa, ma ha ottenuto un rinvio a ...

Chi è Mario Cassano - il dj nuovo fidanzato di Jessica Mazzoli : Jessica Mazzoli è una cantante e modella, ha iniziato la sua carriera grazie al talent show X Factor dove, a soli vent’anni, ha conosciuto Morgan che è diventato prima il suo coach e poi il suo compagno. Questa love story è diventata di dominio pubblico scatenando critiche e gossip, soprattutto per l’elevata differenza d’età dei due. Un amore tormentato e a tratti oscuro che, però, le ha regalato la gioia più grande: una bimba di nome Lara che ...

GF 16 : Jessica Mazzoli difende la De André e fa un appello a Morgan : Francesca De André aggressiva al Grande Fratello? Interviene Jessica Mazzoli Fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Francesca De André al GF 16 ha fatto discutere e non poco i telespettatori. Ora, oltre al tradimento subito da Giorgio Tambellini, la concorrente è sulla bocca di tutti per una pesante lite avuta con Cristiano Malgioglio Lunedì scorso in diretta. Francesca è stata duramente attaccata sul web per le forti ...

Jessica Mazzoli vs Morgan/ Foto : 'casa pignorata? Non per colpa mia - mi offro di...' : Jessica Mazzoli replica all'ex compagno Morgan e svela la propria verità sulla casa pignorata: 'non è colpa mia, mi offro di...'.

Jessica Mazzoli : ecco il vero motivo per cui non è rientrata al Grande Fratello : Perché Jessica Mazzoli non è più tornata al Grande Fratello 16 Jessica Mazzoli è fuori dal Grande Fratello 16. Dopo l’intervento di peritonite l’ex compagna di Morgan non è più rientrata nella Casa più spiata d’Italia. È stata la stessa cantante a dare l’annuncio a pubblico e coinquilini nel corso della quinta puntata del reality […] L'articolo Jessica Mazzoli: ecco il vero motivo per cui non è rientrata al Grande ...

Grande Fratello - Jessica Mazzoli abbandona il reality : Dopo una serie di voci e smentite è arrivata la notizia ufficiale: Jessica Mazzoli ha abbandonato definitivamente la casa del Grande Fratello 16 . La concorrente sarda aveva lasciato il reality due ...

Grande Fratello - Jessica Mazzoli non può rientrare nella casa : ecco perché : Dopo il malore, la corsa in ospedale e l’operazione d’urgenza per una peritonite, Jessica Mazzoli ha annunciato che non potrà rientrare nella casa del Grande Fratello. La notizia è arrivata in diretta nel corso dell’ultima puntata del reality condotto da Barbara D’Urso: “Ciao ragazzi. Come sapevate sono stata isolata per più di 10 giorni perché volevo rientrare. Nonostante mi sentissi idonea, non posso proseguire il ...