Jessica e Andrea nel mirino dei fan della Marzano per aver ingannato Temptation Island

Rumors Temptation : Jessica e Andrea ancora insieme fuori dal programma : L'edizione 2019 di Temptation Island è già un fenomeno del web e la prima puntata ha fatto registrare record di ascolti. Il reality estivo condotto dall'ex gieffino Bisciglia ha già fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Questi ultimi sono curiosi di sapere come andrà a finire tra alcune delle coppie che più si stanno facendo notare all'interno del programma prodotto da Maria De Filippi. Al momento le coppie più discusse sono quelle formate ...

Temptation Island - Deianiro Marzano contro Jessica e Andrea : Deianira Marzano, l'influencer napoletana che ne sa una più del diavolo, ha già trattato le sue conclusioni su una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island, il reality dei sentimenti e della corna di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. La donna, ex-aspirante isolana, ha lanciato un pettegolezzo su alcuni concorrenti del programma, che il grande pubblico della rete ha potuto conoscere appena due giorni fa, nella puntata di ...

Anticipazioni Tempation : Andrea Filomena dopo il reality avrebbe perdonato la sua Jessica : Lo scorso lunedì 24 giugno Temptation Island ha aperto i battenti per la sesta edizione, condotta da Filippo Bisciglia. Nel corso della prima puntata le coppie che hanno mostrato i primi segni di cedimento sono state varie. Ma il duo più chiacchierato rimane quello formato da Jessica Battistello e Andrea Filomena. I due fidanzati di Abano Terme stanno conquistando il pubblico da casa. Jessica poche ore dopo essere approdata nel reality ...

Temptation Island 2019/ Jessica e Andrea ancora insieme - Katia e Vittorio... : Temptation Island 2019, anticipazioni: Jessica e Andrea ancora insieme mentre Katia e Vittorio pronti all'addio. Spuntano indiscrezioni sulle coppie.

Jessica e Andrea di Temptation non si sarebbero lasciati in seguito al confronto finale : Lunedì sera ha preso il via su Canale 5 la nuova attesissima edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Tra le coppie che si sono messe in gioco quest'anno, vi è anche quella composta da Jessica e Andrea, protagonisti indiscussi della prima puntata, complice il fatto che la ragazza si è presa una cotta per uno dei tentatori del villaggio, al punto da ridurre il suo fidanzato in ...

“Mentono!”. Temptation - bufera su Andrea e Jessica : le cose stanno così : Lo ha detto per primo Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island, che la nuova edizione del reality è iniziata col botto. E dargli torto è impossibile. Un debutto che regala ben due falò con i fidanzati e le fidanzate già scatenati. Jessica e Andrea avrebbero dovuto sposarsi ma lei, presa dai dubbi, ha fatto un passo indietro. Una decisione che in tempi record ha raccontato ai tentatori: “Ho annullato il matrimonio, ho capito che ...

Anticipazioni Temptation Island : Jessica e Andrea si sarebbero rivisti nella loro città : Jessica Battistello e Andrea Filomena sono stati gli indiscussi protagonisti della prima puntata di Temptation Island trasmessa lunedì 24 giugno. Dopo poche ore dall'inizio delle riprese, la fidanzata ha perso la testa per il single Alessandro, cominciando a raccontargli dei dettagli intimi della sua vita e del suo rapporto con Andrea. Quest'ultimo è rimasto sconvolto quando ha ascoltato tali dichiarazioni e ha visto il comportamento della ...

Temptation Island : Jessica ed Andrea Hanno Preso In Giro Tutti! : Tra le coppie di Temptation Island messe più duramente alla prova c’è quella formata da Jessica Battistello ed Andrea Filomena. Sui social network tutti si sono schierati dalla parte del ragazzo. Ma alla fine la loro storia è arrivata davvero al capolinea? Ecco la verità sulla coppia che non tutti sanno! Temptation Island 2019: Jessica ed Andrea non si sarebbero lasciati Gli spoiler di Temptation Island non sono ufficiali poiché Mediaset ...

Temptation Island - l’indiscrezione : Jessica e Andrea non si lasceranno : Temptation Island, Jessica e Andrea sono rimasti insieme dopo il programma: l’indiscrezione La sesta edizione di Temptation Island è appena iniziata e già sui social e sul web non si parla d’altro. Tra i protagonisti che abbiamo conosciuto durante la prima puntata, ieri sera, Jessica e Andrea sono stati quelli che hanno attirato particolarmente l’attenzione […] L'articolo Temptation Island, l’indiscrezione: Jessica ...

Gossip Temptation Island - Andrea e Jessica : arriva una segnalazione : Jessica Battistello e Andrea Filomena di Temptation Island 2019 recitano? La segnalazione Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 6. Una puntata scoppiettante e pregna di colpi di scena. E una delle coppie a far più discutere è stata indubbiamente quella composta da Andrea Filomena e Jessica Battistello. Il motivo? Quest’ultima, una volta divisa dal fidanzato, ha immediatamente legato con uno dei tentatori, tanto ...

Temptation Island 2019 - le parole di Jessica Battistello dopo la proposta di matrimonio di Andrea Filomena : Jessica Battistello, protagonista della nuova edizione di 'Temptation Island', ha confessato candidamente di aver rinunciato, alle nozze (previste per il prossimo 9 giugno) con lo storico fidanzato Andrea Filomena per i tanti dubbi sorti negli ultimi mesi. Temptation Island 6, le frasi cult della prima puntata (video) prosegui la letturaTemptation Island 2019, le parole di Jessica Battistello ...

Jessica e Andrea forse visti in pizzeria dopo Temptation : la segnalazione di Deianira : Le registrazioni di Temptation Island sarebbero già finite: stando ai gossip che circolano in rete di recente, venerdì scorso si sarebbero spenti i riflettori sulla sesta edizione del reality. Deianira Marzano, in particolare, ha riportato le segnalazioni che alcuni fan le hanno inviato su una coppia del cast: Jessica Battistello e Andrea Filomena. Molti internauti, dunque, sostengono di aver visto i due protagonisti del format Mediaset insieme ...

Temptation Island - Andrea umiliato dalla fidanzata Jessica : “Ogni mattina gli pulisco le orecchie con il cotton fioc” : La coppia formata da Jessica e Andrea si è affermata come protagonista della prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. I due avrebbero dovuto sposarsi in questi giorni ma, non convinti, hanno deciso invece di mettersi alla prova partecipando al reality di Canale 5, come spiegato dal conduttore Filippo Bisciglia. Una volta sull’isola però, i due non sono apparsi affatto affiatati, anzi, Jessica ha fatto una rivelazione molto ...

Temptation Island - finisce a lacrime e insulti : "Schifo - vada affanc***". Jessica e Andrea si mollano subito? : Prima puntata di Temptation Island e prima coppia scoppiata. finisce malissimo l'avventura di Jessica e Andrea in tv e nella vita reale. I due ragazzi dovevano sposarsi il 9 giugno scorso ma hanno scelto di rinviare le nozze e risolvere qualche "problemino" davanti a Filippo Bisciglia e le telecamer