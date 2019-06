Jackpot del SuperEnalotto Per l’estrazione di sabato 29 giugno vale 178 1 milioni

Il più alto Jackpot del Superenalotto di sempre : Il jackpot più alto di sempre , a disposizione per l’estrazione di sabato 29 giugno, è di 178.1 milioni di euro. In fuga dal 23 giugno dello scorso anno, il jackpot di Superenalotto a disposizione per l’estrazione di sabato 29 giugno vale 178.1 milioni di euro. Il premio, che è il più alto al mondo dall’8 giugno scorso, ha superato ieri anche il record storico del gioco, pari a oltre 177,7 milioni di euro, vinti il 30 ottobre 2010 ...

SuperEnalotto - caccia al Jackpot da record : ora è il più alto del mondo : Il jackpot per il concorso di sabato 29 giugno metterà in palio 178,1 milioni di euro, una cifra record mai toccata prima...

Estrazione Euro Jackpot del 21-06-2019 concorso 25 : Estrazione Eurojackpot del 21-06-2019 , la cinquina vincente e le quote del concorso numero 25 di oggi. Estrazione Eurojackpot del 21-06-2019 Combinazione Vincente Euronumeri 20 27 37 41 45 1 7 La prossima Estrazione sarà effettuata il 28 Giugno 2019 Il jackpot per il prossimo concorso è di 18.000.000,00 di euro. Numeri più frequenti e più ritardatari aggiornati dopo l’ Estrazione di oggi […] L'articolo Estrazione Eurojackpot del ...

Estrazione Euro Jackpot del 14-06-2019 concorso 24 : Estrazione Eurojackpot del 14-06-2019 , la cinquina vincente e le quote del concorso numero 24 di oggi. Estrazione Eurojackpot del 14-06-2019 Combinazione Vincente Euronumeri 8 23 40 41 42 10 2 La prossima Estrazione sarà effettuata il 21 Giugno 2019 Il jackpot per il prossimo concorso è di 10.000.000,00 di euro. Numeri più frequenti e più ritardatari aggiornati dopo l’ Estrazione di oggi […] L'articolo Estrazione Eurojackpot del ...

La probabilità di vincere il secondo Jackpot più alto di sempre del Superenalotto : C'è grande attesa per l'estrazione del Superenalotto. Il jackpot ha raggiunto la ragguardevole cifra di 168 milioni e 100 mila euro diventando, ad ora, la più alta al mondo dopo che, in America, un californiano si è aggiudicato i 350 milioni dollari messi in palio dal concorso "Megamillions". Si tratterebbe, in caso dell'uscita dell'attesissimo 6, della seconda vincita più importante della storia dopo i 177 milioni di ...