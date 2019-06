ilnapolista

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il Corriere dello Sport scrive di un possibile “fuoriprogramma” per la, che potrebbe deviare dalla rigidità del suo nuovo progetto per immaginarein maglia giallorossa. Sarri ha deciso di puntare su Ronaldo centravanti. CR7 ha appoggiato il piano e questo implica l’uscita immediata di una prima punta. Visto che Mandzukic dovrebbe restare, la scelta ricade su(Dagospia in realtà ha scritto che più che di scelta si tratti di esplicita richiesta del Fenomeno). Le condizioni perché arrivi allaci sono tutte e diventano molto più favorevoli. Per illa Juve ha fissato il prezzo a 12. L’è di poco superiore a quello di Dzeko, che ha un anno in più di Gonzalo ed è destinato all’Inter: 13lordi contro 11., che in 192 presenze in Serie A ha segnato 117 gol, ha offerte dalla Spagna e dalla Germania ma ...

fattoquotidiano : Roma, coniugi settantenni trovati morti in casa. Ipotesi omicidio-suicidio: “Non riuscivano più a pagare l’affitto” - napolista : Ipotesi #Roma per #Higuain: prestito da 12 milioni e ingaggio di 13 Il Corriere dello Sport scrive del “fuoriprogra… - daniel78ASR : @Sandro47291740 Ma non è abbastanza per avanzare l'ipotesi de venì a Roma.. -