Io e te | Mara Venier colta di sorpresa | quella domanda indiscreta che la blocca

Si sposa Paolo Capponi - il figlio di Mara Venier che l’ha resa nonna di Claudio : Ci ha pensato la stessa Mara Venier a dare in diretta tv il lieto annuncio: le nozze del figlio secondogenito, che nel 2017 l'ha resa nonna del piccolo Claudio. Dopo anni difficili, ha ritrovato con lui un ottimo rapporto, anche grazie al nipotino. Paolo è nato dalla relazione con Pier Paolo Capponi.Continua a leggere

Mara Venier a Io e Te spiazza Diaco : “Non so perché mi fanno lavorare” : Mara Venier a Io e Te: “Non mi piace nulla di me, non capisco perché mi fanno lavorare” Mara Venier ha sorpreso non soltanto Pierluigi Diaco, ma anche gli spettatori di Io e Te che si aspettavano un’altra intervista (quella di Enrico Lo Verso il quale ha dato forfait). La zia Mara ha voluto fargli una sorpresa a Io e Te dove si è raccontata in una lunga e onesta intervista dove ha anche spiazzato Diaco con una dichiarazione: ...

13 anni di matrimonio per Mara Venier e Nicola Carraro ma sono lontani - lui : “Ti voglio risposare” : La conduttrice e il marito festeggiano 13 anni di matrimonio, ma sono lontani migliaia di chilometri: Carraro è infatti a Santo Domingo, dove regala simpatici video con l'amico Stefano Magnanensi di Domenica In. L'imprenditore ha però inviato una proposta di rimatrimonio in un videomessaggio a Io e te, dove la Venier è intervenuta come ospite.Continua a leggere

Mara Venier responsabile del caso “Pamela Prati” lei stessa lo confessa : Mara Venier racconta alcuni dettagli particolari del caso “Pamela Prati” Mara Venier torna a parlare di Pamela Prati e racconta un retroscena sull’intervista rilasciata dalla showgirl sarda a Domenica In. Era marzo quando l’ex star del Bagaglino, ospite del contenitore domenicale della Rai, annunciò le nozze con Mark Caltagirone, raccontando anche di aver adottato due bambini, Sebastian e Rebecca. Da quel momento Dagospia iniziò ad ...

Mara Venier - Barbara d’Urso rompe il silenzio : “Rivalità gonfiata!” : Mara Venier, Barbara d’Urso parla della loro amicizia: “Hanno gonfiato questa storia!” In una lunga intervista per Il Fatto Quotidiano, Barbara d’Urso si è raccontata a 360 gradi e ha parlato dei suoi successi, le critiche, il suo modo di fare tv e… del rapporto con Mara Venier. Infatti, alla domanda della giornalista se è vero che i rapporti con la conduttrice di Domenica In siano rovinati, Barbara ha risposto: ...

Mara Venier/ "Pamela Prati? Mi ha cercata piangendo... voleva tornare a Domenica In" : Mara Venier racconta un dettaglio inedito su Pamela Prati e poi conferma il ritorno in pista a Domenica In, ecco le sue dichiarazioni.

Mara Venier sul caso Prati : 'Durante l'intervista avevo capito che qualcosa non andava' : Nonostante la maggior parte delle trasmissioni siano finite, il Pamela Prati gate continua a tenere banco nell'ambito del gossip. In queste ultime ore, la conduttrice Mara Venier ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Stampa in cui ha rivelato alcuni retroscena relativi alla famosa intervista della showgirl a Domenica In. In quella occasione, infatti, la Prati raccontò tutte le meravigliose gioie dell'essere madre di due splendidi bambini, ...

Il grande dolore di Mara Venier per la madre scomparsa : La conduttrice, reduce dal successo stagionale di Domenica In, ha pubblicato suoi social un post commemorativo per la madre raccontando il suo dolore per la grande assenza. Sono passati alcuni anni da quando Mara Venier ha dovuto dire addio all’adorata madre Elsa, morta nel 2015 dopo una lunga lotta al morbo di Alzheimer. Una perdita dolorosa, quella di Mara Venier, che non trova conforto neanche con il passare del tempo. Il ricordo ...

Mara Venier sul caso Pamela Prati : “Mi è dispiaciuto per lei” : Mara Venier commenta l’ospitata di Pamela Prati a Domenica In: “Mi chiamò in lacrime” Intervistata da La Stampa, Mara Venier ha commentato per la prima volta l’ospitata ormai diventata iconica di Pamela Prati a Domenica In, dove nel corso dell’intervista la Prati parlava della sua nuova vita da moglie e mamma di due bambini (Sebastian e Rebecca). La Venier, a distanza di mesi e dopo tutto quello che ha travolo la ...