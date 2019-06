Inter | tre anni di Suning | oltre 550 milioni investiti

Inter - Conte prepara una squadra da scudetto : in attacco potrebbe esserci Lukaku : L'Inter sta già lavorando per la nuova stagione e con il nuovo allenatore, Antonio Conte, sta studiando la strategia per ridurre il gap dalla Juventus che in Italia domina e vince in maniera incontrastata da otto anni a questa parte. L'entusiasmo in casa nerazzurra è molto alto, pur non essendo stato ufficializzato ancora nessun acquisto, nonostante molte trattative potrebbero essere pronte per la fumata bianca. Entusiasmo testimoniato anche dai ...

Call of Duty Black Ops 4 : arriva la risposta di Treyarch alle polemiche sulle condizioni di lavoro all'Interno dello studio : Kotaku ha pubblicato un ampio report su diverse condizioni di lavoro presso Treyarch, lo studio dietro la serie Call of Duty: Black Ops. Il report fornisce informazioni dettagliate su ciò che è emerso in studio negli ultimi anni e su come il crunch sia stato quasi sempre presente su una varietà di progetti che sono stati pubblicati negli ultimi anni.Ora, in una email interna, i due capi dell'azienda, Dan Bunting e Mark Gordon, hanno risposto al ...

Sea Watch non si ferma all’Alt italiano - potrebbe sbarcare in serata - i carabinieri pronti ad Intervenire : La Sea Watch potrebbe sbarcare in serata, si trova in questo momento davanti il porto di Lampedusa. Nonostante l’alt della Guardia di Finanza la Sea Watch ha proseguito. I carabinieri sono pronti ad intervenire La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che … Continue reading Sea Watch non si ferma all’Alt italiano, potrebbe sbarcare ...

Inter - il centrocampo potrebbe essere rivoluzionato : Barella e Sensi i due obiettivi : L'Inter si prepara a partire per una nuova stagione, con il ritiro che si terrà a Lugano dall'8 al 14 agosto. Dopodiché i nerazzurri saranno in giro per il mondo per l'International Championship Cup. Il club ha deciso di puntare su un nuovo allenatore, Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. L'ex tecnico del Chelsea ha già dato le prime indicazioni di mercato ...

Mercato Inter : si potrebbe chiudere per Dzeko e Joao Mario sarebbe vicino al Monaco : In queste ore sta letteralmente decollando il calcioMercato dell'Inter. Secondo le ultimissime indiscrezioni pare che Edin Dzeko sia davvero ad un passo dal vestire nerazzurro. L'attaccante, secondo le voci, sarebbe una richiesta del nuovo tecnico Antonio Conte. Oltre all'arrivo del bosniaco, in uscita invece si registrerebbe la possibilità concreta di cedere, seppure in prestito con diritto di riscatto, Joao Mario. Altre trattative in fase ...

Lecce - 66enne muore mentre fa il bagno : giovane si tuffa per salvarlo - inutile il suo Intervento : La tragedia si è consumata su un tratto di spiaggia libera di Torre Chianca, marina di Lecce. A perdere la vita un uomo di sessantasei anni. Probabilmente colpito da un malore, si è trovato in difficoltà mentre faceva il bagno e subito un giovane senegalese si è tuffato in mare per aiutarlo, ma purtroppo tutto è stato inutile.Continua a leggere

Inter - Conte avrebbe deciso : Nainggolan non rientrerebbe nei piani per il prossimo anno : Uno dei grandi acquisti dell'Inter la scorsa stagione è stato sicuramente Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è arrivato dalla Roma per venticinque milioni di euro più i cartellini di Davide Santon e Nicolò Zaniolo, in un'operazione complessiva da quaranta milioni di euro. Il suo rendimento è stato condizionato da alcuni problemi fisici, di cui uno abbastanza grave accusato già durante il ritiro estivo. Poi c'è stato l'infortunio alla ...

The Batman : un attore dei Marvel Studios potrebbe Interpretare l’Enigmista? : The Batman – Dai Marvel Studios a DC FILMS: ecco l’attore considerato uno dei favoriti a interpretare il ruolo dell’Enigmista nella nuova pellicola della Warner Bros. The Batman: la DC FILMS punta su alcune star dei Marvel Studios per i suoi progetti futuri? L’Universo Marvel continua a collezionare successi al cinema, quindi pare proprio che il DCEU desideri ... Leggi tuttoThe Batman: un attore dei Marvel Studios ...

Calciomercato Inter - la priorità diventa Lukaku : Conte lo vuole in ritiro - in stand-by le altre trattative : Calciomercato Inter – L’Inter e Antonio Conte hanno una priorità: Romelu Lukaku. Pronta un’offerta da 60 milioni per il belga, in stand-by le trattative per Barella, Dzeko e Lazaro. E’ quanto riporta l’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport”. La differenza tra la richiesta del Manchester United e l’offerta nerazzurra resta marcata: 25 milioni. Marotta e Ausilio stanno provando una ...

Il Roma – Caso Albiol strane nuove dalla Spagna : se non trova acquirenti potrebbe ripensarci. Due spagnole Interessate…” : Fturo Albiol, spuntano anche Real Sociedad e Valencia Raul Albiol difensore spagnolo del Napoli ha chiesto alla società di voler tornare in Spagna, ma al momento non risulta alcun pagamento della sua clausola rescissoria da parte di club della Liga. Ad oggi non c’è nulla di ufficiale. Il Napoli, è stato informato della volontà del calciatore di andare via, e adesso aspetta il pagamento dei milioni della clausola rescissoria. Il futuro ...

Inter - non solo Dzeko : dalla Roma potrebbe arrivare anche Florenzi (RUMORS) : L'Inter sarà uno dei club maggiormente attivo nella prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno praticamente chiuso anche il secondo colpo di mercato. Oltre a Diego Godin, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, è praticamente fatta per il centrocampista del Sassuolo, Stefano Sensi, che arriverà in prestito con diritto di riscatto più il cartellino di un giovane della Primavera, in ...

Fognini sul mercato dell'Inter : 'Abbiamo fatto tre acquisti' - ma non fa nomi : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno tutte le intenzioni di fare il salto di qualità e cercare di andare a contendere lo scudetto alla Juventus. Una dimostrazione lampante la si è avuta dall'ingaggio di Antonio Conte. Il nuovo allenatore ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Ma non solo visto che, ...

Collesano - bambini maltrattati : sospese 6 maestre d'asilo/ Interdittive di 9-12 mesi : Collesano, bimbi maltrattati all'asilo: sospese sei maestre. Piccoli dai 3 ai 6 anni 'hanno subito condotte vessatorie, materiali e morali'.

DIRETTA/ Roma Inter Under 17 - risultato 0-0 - info streaming video : Intervallo : DIRETTA Roma Inter Under 17: streaming video tv e risultato live della partita valevole come finale Scudetto Under 17, oggi 20 giugno 2019.