Incendi | fiamme a Capo Gallo | canadair in azione

Vasto Incendio in Catalogna : vento e grande caldo alimentano le fiamme : Un grave incendio sta interessando la Catalogna, regione nel nord-est della Spagna. Centinaia di vigili del fuoco stanno lottando per contenere le fiamme: secondo le autorità locali il rogo è il...

Incendio all’Isola d’Elba : in fiamme macchia mediterranea : Un Incendio è divampato questa mattina all’Isola d’Elba, nella macchia mediterranea in località Seccheto–Fetovaia: il rogo è stato causato da un camper che ha preso fuoco accidentalmente. Al momento nessuna abitazione è a rischio e non si registra vento forte. Sul posto sta operando il Servizio regionale antincendi boschivi dell’isola: otto squadre di volontariato, tre squadre di operai dell’Unione comunale ...

Grosso Incendio a Cisterna di Latina : in fiamme azienda di stoccaggio rifiuti : Un forte incendio è scoppiato nella serata di ieri, verso le 21.00, nella nella zona industriale di Cisterna (Latina). Il rogo è divampato in un´azienda di stoccaggio di rifiuti. Sul posto è...

GENOVA - AUTOBUS IN FIAMME/ Video Incendio corso Europa : intossicato il conducente : GENOVA, AUTOBUS in FIAMME in corso Europa: passeggeri si mettono in salvo, il conducente trasportato in ospedale. Traffico in tilt.

Asti : sorpreso nel sonno - muore tra le fiamme a casa sua. Incendio forse innescato da mozzicone : Un uomo di 48 anni è morto questa mattina all’alba nell’Incendio del suo appartamento a Baldichieri d’Asti. Sul posto sono state inviate tre squadre dei vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Per Mario Valpreda non c’è stato nulla da fare: è morto tra le fiamme.

Incendi - in fiamme ditta di rifiuti a Frosinone : chiuse diverse scuole - “non aprite le finestre e non usate i condizionatori” : Numerose scuole sono rimaste chiuse oggi a Frosinone, a causa dell’Incendio divampato ieri pomeriggio in una azienda che si occupa del trattamento e smaltimento di rifiuti speciali. Il sindaco Nicola Ottaviani ha ordinato la chiusura di tutte le scuole e istituti di istruzione pubblica e privata presenti nelle vicinanze dell’area, come la scuola per l’infanzia di via Selva Polledrara, la comunale dei Cavoni, in viale Madri; ...

Due autobus in fiamme a Roma : uno in strada - l'altro Incendiato da un uomo in rimessa : Ancora autobus in fiamme a Roma, nelle ultime ore è toccato a due mezzi. Il primo bus è andato a fuoco nella notte nella rimessa Atac di via Candoni. Sul posto i carabinieri della stazione Torrino Nord che indagano sulla vicenda. Secondo quanto si è appreso, il bus si trovava nella rimessa per una riparazione. Da chiarire le cause del rogo. Al momento non sarebbero state trovate tracce riconducibili a un gesto doloso. Non si ...

IncendiO SEDE SKY ROMA/ Video - fiamme domante : causa errore operai - danni a server : Paura negli studi di Sky a ROMA, dove un INCENDIO ha costretto l'evacuazione totale dell'edificio: errore di alcuni operai.

Palazzo Sky via Salaria : Incendio domato - fiamme partite per errore operai : Roma – E’ stato completamente domato l’incendio divampato poco dopo le 13 nella palazzina di Sky che si trova all’angolo tra via Salaria e via Sambuca Pistoiese, a Roma. Sul posto oltre al Reparto Volanti della Questura, anche i Vigili del fuoco. Dalle prime risultanze e’ confermato che l’incendio che ha interessato principalmente una zona magazzino non sia di origine dolosa. Le fiamme infatti sarebbero ...

IncendiO NEGLI STUDI SKY A ROMA/ Video - fiamme in Via Salaria : salta segnale canali : ROMA, INCENDIO NEGLI STUDI Sky sulla via Salaria: vigili del fuoco evacuano il palazzo. Utenti segnalano disagi nella trasmissione dei canali.

Incendi in Sicilia : fiamme alle pendici del Monte Erice nel Trapanese : Incendio alle pendici del Monte Erice, nel Trapanese: in corso le operazioni di spegnimento di un rogo segnalato intorno alle 13. Sul posto due mezzi del Corpo Forestale con un Ispettore ed altri operatori, la Protezione civile comunale, volontari e i Vigili del fuoco che stanno intervento con l’ausilio del Canadair Can 18. L’Incendio è divampato a Casa Santa Erice, in zona Casa la Porta, in un’area militare abbandonata che si ...

Londra - Incendio in condominio a Barking : fiamme sotto controllo : I vigili del fuoco rendono noto che è sotto controllo a Londra l’incendio scoppiato in un condominio nella zona est della città, nella borgata di Barking. Dopo avere ricevuto l’allarme intorno alle 15:30 locali, erano stati dispiegati 15 camion e 100 pompieri. Le cause del rogo non sono note. Non si hanno notizie di feriti. L'articolo Londra, incendio in condominio a Barking: fiamme sotto controllo sembra essere il primo su Meteo Web.

Londra - Incendio nella zona Est : in fiamme sei piani di un palazzo. Nessun ferito Video : Sei piani di un condominio hanno preso fuoco, le cause del rogo sono ancora da chiarire. Vigili del fuoco già all'opera con dieci autopompe. Non risultano feriti

Londra - Incendio nella zona Est della città : sei piani di un palazzo in fiamme Video : Sei piani di un condominio hanno preso fuoco, le cause del rogo sono ancora da chiarire. Vigili del fuoco già all'opera con dieci autopompe. Non risultano feriti