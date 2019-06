In Italia ci sono 547 comuni “rifiuti-free”

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Canet ancora in vetta ma gli Italiani sono in scia : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla Porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

Sea Watch - Brignone : “Sono a Lampedusa per ricordare a Salvini che esiste un’Italia che accoglie” : La situazione a Lampedusa è ancora nebulosa. I militari della Gdf e della Capitaneria hanno lasciato la Sea Wacth 3, che è ancora ferma a un miglio dal porto. Beatrice Brignone, segretaria di Possibile, si è recata sull'isola per monitorare la situazione da vicino: "Pronta a salire a bordo e dare una mano ai volontari"

Ci sono nuovi guai per Campione d’Italia : Il comune deve oltre 3 milioni di euro agli enti svizzeri e in assenza di risposte dall'Italia il governo ticinese li ha trattenuti dalle imposte pagate dai lavoratori frontalieri

Prezzo delle case in Europa - come sono cambiati - solo in Italia è gelo- infografiche : Prezzo delle case in Europa, come sono cambiati, solo in Italia è gelo- infografiche Prezzo delle case in Europa, come sono cambiati, solo in Italia è gelo come è cambiato il Prezzo delle case negli ultimi anni in Italia e in Europa? Si tratta di un argomento molto sentito sia nel nostro Paese che in quelli vicini, anche se per cause diverse. In Italia sono soprattutto i proprietari a lamentarsi, perché i prezzi rimangono piatti, dopo lo ...

Campionati Italiani di ciclismo – Sette ciclisti della Bahrain Merida in gara : ci sono anche Vincenzo Nibali e Colbrelli : Tutto pronto per i Campionati italiani di ciclismo 2019: il roster della Bahrain Merida, Vincenzo Nibali leader Domenica a Compiano si terrà il campionato italiano di ciclismo su strada. 227 km con un finale in un circuito da 12.5 km da ripetere 10 volte, Probabilmente la salita dello Strela sarà decisiva per la vittoria finale. Sette ciclisti della Bahrain Merida parteciperanno alla competizione, inclusi Vincenzo Nibali e Sonni ...

Ondata di caldo 2019 - cosa succede in Italia e perché le temperature sono così alte : L’Italia, così come gran parte dell’Europa, è colpita in queste ore dalla prima Ondata di caldo di questa estate 2019 che è esplosa improvvisamente dopo una primavera che è passata senza farsi notare. Ma cosa sta succedendo in Italia? perché fa così caldo? Quali sono i rischi di queste temperature? Vediamo insieme cosa c’è da sapere su questa Ondata di caldo 2019. --Parliamo di Ondata di caldo o calore quando ci riferiamo ad un periodo di tempo ...

Tra le migliori “Giovani Università” del Mondo ci sono 12 Italiane : la classifica : Tra le migliori giovani università del Mondo, nate meno di 50 anni fa, 12 sono italiane. Si collocano infatti fra le prime 150 delle 352 considerate nella classifica stilata dal Times Higher Education (The) Young University Rankings 2019. In testa l’Universita’ di Hong Kong di Scienza e tecnologia, seguita dal Politecnico di Losanna e dall’università Tecnologica di Nanyang, di Singapore. Settima la Scuola Superiore ...

Taekwondo - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia. 17 azzurri in gara - ci sono Daniela Rotolo e Roberto Botta : Saranno 17 gli azzurri in gara nel Taekwondo alle Universiadi 2019 di Napoli. Dal 7 al 13 luglio al Palazzetto dello Sport di Casoria tanti big del circuito internazionale si sfideranno oltre che nei classici combattimenti, con sei categorie di peso al maschile e altrettante al femminile, anche nella specialità del poomsae e freestyle, con gare individuali, a squadre e miste. Tra i convocati troviamo diversi big del nostro movimento, come ...

Muse in Italia : chi sono gli opening act dei concerti di Milano e Roma : Manca poco! The post Muse in Italia: chi sono gli opening act dei concerti di Milano e Roma appeared first on News Mtv Italia.

Calendario Ciclismo - World Tour 2020 : date e programma corse. Giro d’Italia a maggio - anticipato il Tour de France - ci sono le Olimpiadi : L’UCI ha ufficialmente comunicato il World Tour 2020, annunciando tutte le date delle corse presenti all’interno del massimo circuito internazionale. Ci sono tantissime novità come ad esempio l’assenza del Giro di Turchia (declassato a Professional) e le quattro settimane di distanza tra il termine del Giro d’Italia (9-31 maggio) e l’inizio del Tour de France (27 giugno-19 luglio). La distanza così ridotta tra le ...

Mondiali di calcio femminile – “Oh Italia - sfonda la Muraglia” - tifosi da sogno per le azzurre : i cori post partita sono speciali [VIDEO] : Grande festa per le azzurre dopo la vittoria sulla Cina: i tifosi attendono l’Italia al rientro in albergo, cori e balli con le calciatrici L’Italia di calcio femminile ha staccato ieri uno storico pass, che permette alle azzurre di raggiungere un sogno fantastico: le ragazze del ct Bertolini sabato giocheranno contro l’Olanda per i quarti di finale dei Mondiali di Francia 2019. In tantissimi ieri hanno dato tutto il loro ...

Inps - sempre meno colf e badanti : ma quelle Italiane sono in aumento : In crescita del 9 per cento le badanti italiane secondo i dati Inps aggiornati. Il lavoro in questo settore è quasi...