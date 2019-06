(Di venerdì 28 giugno 2019) Nessuno ha centrato la sestina vincente alcosì la prossima estrazione di sabato vedrà in palio ben 178,1 milioni di euro. Si tratta della cifra in palio più alta al mondo in assoluto ma è anche ilpiùdiper il. "La vincita restaun miraggio, quasi impossibile, perché le probabilità per ogni giocata restanodi una su oltre 622 milioni" ha ricordato l'autore ed esperto di numeri Dario De Toffoli.