Il Segreto | trame al 5 luglio | Gonzalo dice addio a Maria | Julieta rapita da Prudencio

Il Segreto - trame : Alvaro si avvicina a Elsa per ottenere la sua eredità : Elsa e Alvaro daranno vita ad una nuova storia d'amore nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, trasmesse tra qualche settimana su Canale 5. Purtroppo poco dopo si scoprirà che gli interessi del nuovo medico non sono autentici, tanto da essere soltanto interessato alla cospicua eredità lasciata alla morte di suo padre. Il Segreto: Alvaro e Elsa si avvicinano Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda nelle prossime ...

Il Segreto - trame spagnole : Antolina potrebbe morire precipitando nel baratro : Clamoroso colpo di scena accadrà nelle puntate spagnole de Il Segreto, trasmesse ad inizio luglio in Spagna. Antolina, infatti, potrebbe perdere la vita precipitando nel baratro nel tentativo di assassinare suo marito Isaac. Il Segreto: Elsa viene operata Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole, in onda a fine giugno-inizio luglio in Spagna, annunciano la probabile morte di Antolina. Tutto comincerà quando la Ramos ...

Anticipazioni Il Segreto - trame Spagna : Antolina frana da un dirupo mentre cerca vendetta : Dopo mesi di intrighi e crudeltà, la fine di Antolina potrebbe essere arrivata nelle puntata spagnole de Il Segreto. Le Anticipazioni relative a inizio luglio, infatti, chiariscono gli ulteriori sviluppi della fuga della dark lady dopo la confessione delle sue malefatte. Credendo che Elsa sia oramai giunta in punto di morte, l'ex ancella le urlerà contro tutto il suo odio ma non potrà sospettare che questa volta la sua rivale sarà più furba di ...

Il Segreto trame iberiche : Antolina cade da un burrone dopo aver tentato di uccidere Isaac : La famosa soap opera spagnola “Il Segreto” continua a regalare forti emozioni ai telespettatori. Arrivano degli spoiler riguardanti il personaggio di Antolina Ramos. Quest’ultima potrebbe uscire di scena dopo aver tentato di mettere fine all’esistenza del marito Isaac Guerrero. Le anticipazioni infatti dicono che l’ex ancella precisamente nell’episodio iberico numero 2.112, in programmazione su “Antena 3” il 3 luglio 2019, dopo essere ...

Il Segreto - trame spagnole : Elsa fa credere ad Antolina di essere ad un passo dalla morte : Nelle puntate della serie televisiva spagnola Il Segreto, che i telespettatori hanno avuto modo di vedere su “Antena 3” il 24 e il 25 giugno, Elsa Laguna ha fatto cadere la smaschera di Antolina. La sorella del defunto Jesus le ha teso un tranello per smascherarla dopo che l’ex ancella ha fatto credere a tutti gli abitanti di essere cambiata. La Ramos è uscita allo scoperto dopo aver ricevuto il consenso dal falegname per prendersi cura della ...

IL Segreto - anticipazioni e trame dall’1 al 5 luglio 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019: Alvaro ed Elsa si trovano costretti a lavorare insieme per cercare di debellare l’epidemia di varicella, anche se la Laguna non riesce ad accettare il fatto che il dottore, per via dell’aborto avuto da Antolina, le abbia dato dell'”assassina di bambini”. Julieta è scomparsa poco prima delle sue nozze: Saul rifiuta di pensare che la donna sia ...

Il Segreto trame spagnole - Carmelo a Francisca : ‘Devi pagare tutti i tuoi crimini’ : Prosegue l’appuntamento con la popolare telenovela “Il Segreto” sempre ricca di intrighi. Il pubblico spagnolo ha assistito ad una scena ricca di tensione nella puntata numero 2.015. Carmelo Leal ha fatto irruzione alla villa di Francisca Montenegro in compagnia di Severo Santacruz per vendicare il decesso di sua moglie. Il sindaco ha minacciato di uccidere la darklady puntandole contro la sua arma. Per fortuna il vedovo di Adela non si è ...

Il Segreto - trame iberiche : la Laguna scopre che suo padre è morto per mano di Antolina : Finalmente nei prossimi episodi spagnoli dello sceneggiato “Il Segreto” verranno alla luce tutti i delitti di cui si è resa protagonista la diabolica Antolina, da quando ha messo piede a Puente Viejo. Quest'ultima quando crederà di potersi finalmente sbarazzare di Elsa Laguna, verrà smascherata. L’ex ancella non appena la sua nemica fingerà di avere l’ennesima crisi per via della recente operazione subita al cuore, le confesserà di essere ...

Il Segreto trame al 28 giugno : Fernando Mesia rischierà la vita cadendo da un dirupo : Prosegue, senza sosta, lo straordinario successo de "Il Segreto". La soap opera ispanica, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:30, continua a regalare al numeroso pubblico colpi di scena entusiasmanti e straordinarie rivelazioni. Gli episodi che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno non faranno eccezione. Le consuete anticipazioni svelano, infatti, che un personaggio storico della soap, Fernando Mesia, sarà in serio ...

Il Segreto - trame Spagna : Antolina è l'artefice della malattia al cuore di Elsa : Incredibile colpo di scena arriva dalle puntate spagnole de Il Segreto, in onda dal 24 al 28 giugno in Spagna. Antolina, infatti, avrà come unico scopo quello di uccidere Elsa dopo essere stata smascherata davanti a tutti. Il Segreto: Antolina torna a Puente Viejo Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole trasmesse questa settimana in Spagna, segnalano un clamoroso colpo di scena riguardante la storyline legata ad Elsa, ...

Il Segreto - trame : Don Berengario vittima di sensi di colpa - Saul ha dei dubbi su Julieta : Le conseguenze della violenza subita da Julieta sarà al centro degli episodi de Il Segreto, trasmessi nelle prossime settimane in Italia. Se Don Berengario entrerà in crisi dopo aver ucciso Lamberto Molero, uno degli aggressori di Julieta, Saul comincerà a dubitare della moglie dopo averla vista sempre più distante da lui. Il Segreto: Julieta abusata da Lamberto e Eustaquio Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti i nuovi episodi in onda a ...

Il Segreto - trame spagnole : Elsa apprende di essersi ammalata a causa di Antolina : La telenovela di origini iberiche “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì, continua a sorprendere. Negli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana, Elsa Laguna ancora convalescente per aver superato di recente un delicato intervento al cuore, scoprirà che la causa della malattia che stava per condurla alla morte, è Antolina. Tutto avrà ...

Il Segreto - trame Spagna : Prudencio ingannato da Lola - Maria aiutata da Dori Vilches : La soap opera de Il Segreto continua ancora dopo tanti anni ad emozionare i fans di Italia e Spagna. Nelle puntate spagnole trasmesse dal 24 al 28 giugno, Prudencio scoprirà che Lola è una complice di Francisca Montenegro, mentre l'infermiera Dori Vilches aiuterà Maria a reagire dopo essere rimasta paralizzata. Carmelo e Severo contro Donna Francisca Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sugli episodi trasmessi a fine giugno in Spagna, ...

Il Segreto - un’epidemia flagella Puente Viejo : anticipazioni trame dal 24 al 28 giugno : Nuovi episodi, come ogni settimana, anche per la soap opera spagnola Il segreto, da sempre ambientata nella cittadina immaginaria di Puente Viejo (teatro di tutte le trame, sottotrame e controtrame tipiche del genere). Il segreto va in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 16.20 in poi. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: Antolina si getta nel vuoto Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap ...