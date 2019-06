Il Segreto | spoiler | Antolina si allea con Alvaro per sbarazzarsi di Elsa

Il Segreto spoiler : Fe lascia per sempre Puente Viejo senza Mauricio : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, che colleziona ascolti sempre più alti sulle reti Mediaset. Nelle prossime puntate, precisamente nella numero 2020 della telenovela, i telespettatori dovranno salutare Fe. L'amata di Mauricio, infatti, sarà costretta a fuggire in America in seguito alle ritorsioni di Faustino. Il Segreto: l'arrivo di Faustino Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in ...

Spoiler Il Segreto 1-5 luglio : Alvaro attratto dalla Laguna - Julieta sparisce nel nulla : Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' che incuriosisce i telespettatori. Gli Spoiler delle puntate che vanno da lunedì 1 fino a venerdì 5 luglio fanno notare che sarà al centro delle trame il personaggio di Elsa. La Laguna dovrà fare i conti con le pesanti accuse ricevute dal medico che la definirà come "un'assassina di bambini". Si vivranno momenti di paura per via della scomparsa di ...

Il Segreto spoiler al 5 luglio : Matias caccia Antolina dalla locanda - Alvaro e Elsa vicini : Grosse novità accadranno nelle nuove puntate de Il Segreto trasmesse da lunedì 1 a venerdì 5 luglio su Canale 5. Se Alvaro dimostrerà un'attrazione verso Elsa, Matias invece avrà una forte discussione con Antolina. Infine vedremo che Julieta sarà in pericolo per colpa di Lamberto Molero. Il Segreto: Alvaro rimprovera Elsa Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti gli episodi in onda da lunedì 1 a venerdì 5 giugno svelano che Elsa rimarrà molto ...

Il Segreto spoiler al 7 luglio : Isaac si concede alla moglie - Saul e Julieta in pericolo : Il popolare sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” nato dalla penna dell'autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare i telespettatori. Gli spoiler riguardanti le puntate italiane della prossima settimana, annunciano che finalmente Antolina riuscirà a consumare il suo matrimonio, dopo aver preparato una cena romantica ad Isaac Guerrero. Saul Ortega e Julieta Uriarte invece si troveranno in pericolo di vita. Lamberto Molero circonderà ...

Il Segreto - spoiler dal 24 al 28 giugno : Julieta scompare prima del suo matrimonio : Le anticipazioni della famosa telenovela iberica Il Segreto interessano diverse curiosità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, Julieta Uriarte troverà improvvisamente il suo abito da sposa fatto a pezzi e per tale ragione sarà parecchio turbata e spaventata. L'Uriarte, infatti, non sarà molto sicura di continuare i preparativi del suo matrimonio e far finta di niente. Di seguito gli altri spoiler della soap opera ...

Il Segreto spoiler spagnoli fino al 27 giugno : Francisca ingaggia dei mercenari : Gli spoiler spagnoli della soap Il Segreto, trasmessa in Italia tutti i giorni verso le 16:20 con grande successo di pubblico, propongono trame molto avvincenti ed intriganti. Protagonisti delle vicende che stanno per andare in onda in Spagna tra il 24 ed il 27 giugno sono Antolina ed Elsa, Raimundo e Mauricio, che si sono accordati per ritardare la vendetta che vuole compiere Francisca contro Carmelo e Severo. L'ex locandiere infatti, insieme ...

Il Segreto spoiler al 28 giugno : Prudencio pedina Julieta - Fernando chiede perdono a Maria : Le vicende de Il Segreto tornano ancora una volta ad emozionare i fan italiani. Negli episodi trasmessi dal 24 al 28 giugno Elsa rivelerà a Consuelo di voler abbandonare Puente Viejo mentre Fernando chiederà scusa a Maria per i suoi errori commessi in passato. Infine Prudencio starà alle calcagna di Julieta. Il Segreto: Esperanza e Beltran intrappolati in una grotta Le anticipazioni de Il Segreto incentrate sugli episodi in onda da lunedì 24 a ...

Il Segreto - spoiler iberici : Prudencio lascia Lola - Irene e Raimundo salvano la Montenegro : Grandi colpi di scena movimenteranno le puntate spagnole de “Il Segreto” in onda la prossima settimana. Le trame annunciano che la new entry Lola, verrà finalmente smascherata. Prudencio Ortega, dopo aver appreso che la sua dipendente è stata assunta da Francisca Montenegro per spiare tutte le sue mosse, prenderà le distanze dalla giovane con cui aveva appena intrapreso una relazione. Raimundo Ulloa e Irene Campuzano salveranno la dark lady ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Carmelo vuole uccidere Francisca : Clamorosi colpi di scena arrivano dalle puntate spagnole de Il Segreto, in onda da lunedì 24 a venerdì 27 giugno in Spagna. Se Carmelo deciderà di recarsi alla Casona per uccidere Donna Francisca, Antolina cadrà nella trappola organizzata da Elsa. Infine Prudencio scoprirà di essere stato ingannato da Lola. Il Segreto: Carmelo spara a Donna Francisca? Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole in onda dal 24 al 27 giugno in ...

Il Segreto spoiler Spagna : Antolina smascherata - Maria trattata male dall'infermiera : Continuano ad appassionare i telespettatori, le trame della soap opera spagnola “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra. Le anticipazioni riguardanti gli episodi iberici della prossima settimana, rivelano che dopo la morte di Adela, l’intero quartiere verrà rivoluzionato da nuovi scontri. La diabolica Antolina Ramos appena tornata a vivere sotto lo stesso tetto del marito Isaac Guerrero per vendicarsi di Elsa Laguna, non riuscirà nel suo intento. ...

Il Segreto spoiler al 28 giugno : Fernando salva i figli di Maria : Anche la prossima settimana Il Segreto andrà in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Stando alle anticipazioni dal 24 al 28 giugno, tra le principali vicende della soap ci sarà innanzitutto quella relativa al salvataggio dei figli di Maria da parte di Fernando Mesia. Elsa Laguna, invece, verrà duramente criticata da Alvaro, il nuovo medico del paesino di Puente Viejo. Maria Castaneda vivrà attimi di terrore e disperazione quando verrà a ...

Il Segreto - spoiler : Julieta non dice al marito Saul di aver subito degli abusi : Al centro delle trame della soap opera spagnola “Il Segreto” che caratterizzeranno le prossime puntate italiane, ci sarà Julieta Uriarte. La nipote di Consuelo dopo aver coronato il suo sogno d’amore con Saul Ortega, nasconderà uno sconcertante Segreto. A seguito del suo matrimonio l’acerrima nemica di Francisca Montenegro verrà abusata da Eustaquio e Lamberto Molero che gliela faranno pagare per essersi intromessa varie volte tra loro e Severo ...

Il Segreto - spoiler prossimi mesi : Mauricio rinuncia a fuggire con Fe a causa di Francisca : Nei prossimi episodi italiani dello sceneggiato “Il Segreto”, si ripeterà una scena già vista. Fe e Mauricio non potranno cominciare una nuova vita insieme lontano da Puente Viejo. Per l’ennesima volta ad ostacolare l’ex domestica e il capomastro sarà Francisca Montenegro. Tutto avrà inizio quando la bottegaia inscenerà il suo falso decesso per sbarazzarsi del losco Faustino, con la complicità del Godoy. Quest’ultimo pur avendo fatto credere al ...

Il Segreto - spoiler al 28giugno : Fernando cade da un dirupo : La soap opera spagnola Il Segreto, come spesso accade, regala entusiasmanti indiscrezioni e colpi di scena per tutti gli appassionati. Gli spoiler per le puntate fino al 28 giugno non sfuggono a questa regola: Fernando Mesia si troverà in gravissimo pericolo di vita dopo una caduta da un dirupo. I figli di Maria e Gonzalo resteranno coinvolti in un gravissimo incidente stradale e di loro si perderanno le tracce. Il virus della varicella farà ...