Il Segreto | anticipazioni | che fine ha fatto Julieta?

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 1° luglio 2019 : anticipazioni puntata 1986 de Il SEGRETO di lunedì 1° luglio 2019: Alvaro, mandato dal dottor Zabaleta all’ospedale di campagna, non nasconde il suo disprezzo nei confronti di Elsa e cerca di metterla in difficoltà… Saul non accetta la misteriosa scomparsa di Julieta ad un passo dalle nozze e non è d’accordo con le ipotesi di Consuelo… La Montenegro comincia a fare programmi per l’educazione e l’istruzione dei ...

IL Segreto/ Anticipazioni 28 giugno : la scomparsa di Julieta e l'ira di Francisca : Anticipazioni Il SEGRETO: trama di oggi venerdì 28 giugno 2019: a Puente Viejo arriva un nuovo dottore... Nuovo scontro tra Donna Francisca, Raimundo e Maria

Il Segreto - Julieta è stata rapita : anticipazioni trame dall’1 al 5 luglio : Si passa da giugno a luglio, cambia l’orario ma non cambia la frequenza di nuove puntate de Il segreto: si anticipa l’appuntamento di circa un’ora ma gli episodi settimanali restano cinque, come i giorni feriali della settimana corta. Il segreto va in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 15.30 in poi. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: epidemia a Puente Viejo Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : I trucchi di Fernando per controllare la vita di Maria : Fernando organizza un piano per controllare la vita di Maria e per impedirle di lasciare la loro casa. Nei suoi progetti c'è un'infermiera al suo soldo: Dori Vilches.

Il Segreto - anticipazioni dall'1 al 5 luglio : L'Uriarte scompare all'improvviso : Le anticipazioni della famosa telenovela spagnola Il Segreto, riservano interessanti novità per gli affezionati della serie. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio, Puente Viejo sarà colpita da una terribile epidemia di varicella. Per tale ragione Elsa lavorerà presso l'ospedale da campo, organizzato appositamente per gli ammalati, insieme al dottor Alvaro Fernandez. Quest'ultimo, infatti, dovrà sostituire il dottor ...

Anticipazioni Il Segreto dal 1° al 5 luglio 2019 : Julieta viene rapita : Il Segreto Anticipazioni della settimana: matrimonio rimandato per Saul e Julieta, la ragazza scompare! Non riusciranno mai a essere sereni, Julieta e Saul: le Anticipazioni de Il Segreto dal 1° al 5 luglio 2019 ci rivelano che la ragazza scomparirà misteriosamente! Cosa le succederà? C’entrerà anche questa volta Prudencio. Saul incolperà immediatamente il fratello del rapimento […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 1° al 5 ...

Il Segreto anticipazioni 28 giugno 2019 : Julieta è stata rapita. Ma da chi? : A poco tempo dalle nozze, Julieta scompare nel nulla. Elsa viene lodata da tutto il paese ma deve affrontare lo sdegno del nuovo medico, arrivato all'ospedale.

Il Segreto anticipazioni : ANTOLINA ricatta ALVARO - ecco perché : Le macchinazioni della perfida ANTOLINA Ramos (Maria Lima) continueranno a tenere banco nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: la psicopatica moglie di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) concentrerà infatti le sue attenzioni sul dottor ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni) ed entrerà a conoscenza di uno scomodo particolare legato al suo passato, che utilizzerà per cercare di sbarazzarsi della rivale Elsa Laguna (Alejandra Meco). Scopriamo ...

Anticipazioni Il Segreto - luglio : Alvaro Fernandez si avvicina alla Laguna per denaro : Le prossime puntate italiane de Il Segreto si concentreranno sull'epidemia di varicella a Puente Viejo con la conseguente creazione di un ospedale da campo per i malati. Elsa sarà in prima linea in questo complicato momento, avendo già contratto e superato la malattia quando era una bambina. Al suo fianco ci sarà il dottor Zabaleta e un altro medico, Alvaro Fernandez, destinato ad assumere un ruolo sempre più importante nel corso dei prossimi ...

Anticipazioni Il Segreto - trame Spagna : Antolina frana da un dirupo mentre cerca vendetta : Dopo mesi di intrighi e crudeltà, la fine di Antolina potrebbe essere arrivata nelle puntata spagnole de Il Segreto. Le Anticipazioni relative a inizio luglio, infatti, chiariscono gli ulteriori sviluppi della fuga della dark lady dopo la confessione delle sue malefatte. Credendo che Elsa sia oramai giunta in punto di morte, l'ex ancella le urlerà contro tutto il suo odio ma non potrà sospettare che questa volta la sua rivale sarà più furba di ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 28 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1985 de Il SEGRETO di venerdì 28 giugno 2019: La dedizione di Elsa nei confronti dei malati di varicella non passa inosservata e sia il dottor Zabaleda che tutti i paesani cambiano idea in positivo riguardo alla ragazza. Si rivelerà piuttosto ostile, invece, il nuovo medico che giunge all’ospedale di campagna… Poco prima del matrimonio, Julieta sparisce! Alla villa, Fernando riprende finalmente conoscenza e ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Antolina riconquista la fiducia di Isaac salvando Elsa : Antolina non delude Isaac, quando Elsa accusa un malore, le somministra una pillola che le salva la vita. Sarà davvero cambiata?

IL Segreto/ Anticipazioni 27 giugno : Elsa aiuta gli infermieri in assenza di Zabaleta : Il SEGRETO, cosa accadrà durante la nuova puntata in onda oggi, giovedì 27 giugno 2019? La varicella si espande a macchia d'olio...

Il Segreto anticipazioni 28 giugno 2019 : Julieta è scomparsa! : A poco tempo dalle nozze, Julieta scompare nel nulla. Elsa viene lodata da tutto il paese ma deve affrontare lo sdegno del nuovo medico, arrivato all'ospedale.