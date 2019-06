Il robottino volante grande come un insetto

wired

(Di venerdì 28 giugno 2019) Piccolo – piccolissimo – e leggeroniente prima d’ora nell’universo dei robot: questa creaturaè quanto di più simile agli insetti in carne e ossa che gli scienziati abbiano mai realizzato. Si chiama Robobee X-Wing (il suo antenato, più rudimentale, risale a qualche anno fa), si ispira alle api e alle libellule e proprioqueste creature riesce a coniugare un peso di pochissimi milligrammi a una spinta sufficiente a librarsi in aria col minimo dispendio energetico indispensabile. Progettato ad Harvard, rappresenta il primo passo concreto verso lo sviluppo di droni in miniatura. Eccolo in un filmato dove lo vediamo in azione senza nemmeno bisogno di una fonte esterna di energia: si muove grazie alla luce solare, sfruttando minuscole celle. (Credit video: Nature) IlunWired.

