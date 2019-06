Il Questionario di Vanity Fair con Calcutta

vanityfair

(Di venerdì 28 giugno 2019): il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album Evergreen: il nuovo album EvergreenLui è Edoardo D’Erme da Latina, in arte, autore di versi entrati nella testa di tanti, oltre che nelle classifiche di Spotify. Per esempio: «Lo sai che la Tachipirina 500 / se ne prendi due diventa 1000» (Paracetamolo); «Mi richiamerai da un call center / E io ti dirò / Lo sai che io ti dirò / Uè deficiente / Negli occhi ho una botte che perde» (Pesto); «Suona una fisarmonica, fiamme nel campo rom / Tua madre lo diceva: non andare su YouPorn» (Gaetano), «Tutte le strade mi portano alle tue mutande» (Orgasmo). E ...