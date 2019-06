Il più alto jackpot del Superenalotto di sempre

SuperEnalotto - caccia al jackpot da record : ora è il più alto del mondo : Il jackpot per il concorso di sabato 29 giugno metterà in palio 178,1 milioni di euro, una cifra record mai toccata prima...

Altro che abbassare le tasse : la pressione fiscale aumenta dello 0 - 3% - livello più alto dal 2015 : La pressione fiscale, nel primo trimestre del 2019, aumenta dello 0,3% e si attesta al 38%: livello più alto toccato dal 2015. Il confronto va effettuato con lo stesso trimestre degli anni precedenti e l'aumento è evidente. A rivelarlo sono i dati diffusi dall'Istat che mostrano anche un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil del 4,1%.Continua a leggere

Nissan - riconfermato l’ad Saikawa. Respinto l’assalto di Renault - ora la fusione con Fca è più difficile : “Non ho avuto intenzioni aggressive, mi scuso di nuovo se avete provato risentimento nei miei confronti”. Questo il passaggio più significativo dell’intervento del presidente di Renault Jean-Dominique Senard all’assemblea generale degli azionisti Nissan svoltasi oggi a Yokohama. Una dichiarazione di resa davanti a circa 2.800 soci, che segna il punto più basso delle relazioni tra il costruttore francese e quello nipponico, ...

Box Office Italia 14 giugno 2019 : Il Traditore film italiano più visto per la quarta settimana consecutiva - Il Grande Salto incassa quasi € 150.000 : Box Office Italia weekend 14 giugno 2019: Il Traditore vicino ai 4 milioni, Il Grande Salto esordio con € 148.000 Marco Bellocchio può festeggiare il primato de “Il Traditore” nel Box Office esclusivamente Italiano. Favino è al quarto posto nella classifica nazionale dopo Pets 2(1°), X-Men (2°) e ...

Quattro giocatori del Napoli tra i 100 con il valore di trasferimento più alto : Il CIES Football Observatory ha redatto la classifica dei 100 giocatori con il valore di trasferimento più alto. In cima alla classifica c’è Kylian Mbappé, campione classe ‘98 del Psg, con un valore di 252 milioni di euro. Lo segue l’egiziano Mohammed Salah del Liverpool (219 milioni di euro). Al terzo posto, invece, Raheem Sterling, del Manchester City (208 milioni di euro). Tra i calciatori più costosi ci sono anche Paul Pogba (125 ...

Fan della fluidità? Ecco gli smartphone Android con refresh rate più alto : Ecco una lista dei modelli di smartphone Android attualmente in commercio che offrono un refresh rate di 90 o addirittura 120 Hz: qual è il vostro preferito e quale sareste disposti ad acquistare? L'articolo Fan della fluidità? Ecco gli smartphone Android con refresh rate più alto proviene da TuttoAndroid.

La probabilità di vincere il secondo jackpot più alto di sempre del Superenalotto : C'è grande attesa per l'estrazione del Superenalotto. Il jackpot ha raggiunto la ragguardevole cifra di 168 milioni e 100 mila euro diventando, ad ora, la più alta al mondo dopo che, in America, un californiano si è aggiudicato i 350 milioni dollari messi in palio dal concorso "Megamillions". Si tratterebbe, in caso dell'uscita dell'attesissimo 6, della seconda vincita più importante della storia dopo i 177 milioni di ...

Ascolti TV | Social Auditel 12 giugno 2019 : Live Non è la D’Urso in alto alle tendenze - Morgan il più Twittato : Social Auditel 12 giugno 2019: La D'Urso prima tendenza del mercoledì sera, l'intervento di Morgan conta più 70.000 Tweet Live non è la D’Urso si conferma come ogni mercoledì sera il programma più Twittato della serata. L’hashtag ufficiale #noneladurso ha raggiunto una cifra intorno ai +26.800 ...

Sondaggi politici elettorali : Lega ancora più in alto al 37 - 3% - il M5S si riavvicina al PD : Dopo poche settimane dalle elezioni europee di maggio, lo scenario politico italiano subisce ulteriori cambiamenti. Alcune posizioni si confermano, mentre altre no. I Sondaggi pubblicati in questi giorni evidenziano un ulteriore incremento della Lega nelle intenzioni di voto degli italiani. Il gap con il primo degli inseguitori si amplia, arrivando a circa 15 punti percentuali. Nei mesi scorsi non si era mai visto un così ampio vantaggio da ...

Laureati - all’estero stipendio più alto del 61%. “Perdiamo capitale umano - suicidio perfetto” : Se ne vanno perché in Italia non riescono a trovare lavoro e uno su tre di certo non intende tornare a casa nei prossimi cinque anni. Il motivo? All’estero lo stipendio, in media, è più alto del 61%. Ma dai dati presentati da Almalaurea emerge anche che il Sud continua a perdere diplomati e Laureati e dal 2003 al 2017 tanto che, per il presidente e già rettore dell’Università di Bologna Ivano Dionigi, “fra 10 anni rischia di ...

Bankitalia - Visco "senza Ue Italia più povera"/ Al Governo "stop parole - spread alto" : BankItalia, Ignazio Visco dà i suoi avvisi e appelli al Governo 'senza l'Europa, l'Italia sarebbe stata più povera. Stop parole, spread continua a salire'

Allenatore Juventus - Klopp è sempre più vicino e porta 2 colpi pazzeschi : ecco l’11 bianconero per l’assalto alla Champions League [FOTO] : 1/14 Allenatore Juventus ...

Inchieste - Di Maio avverte la Lega "Problema se salgono più in alto" : "Io indico un'emergenza sulla corruzione. Tutti i partiti sono attraversati da scandali, e tutti fanno muro, tenendosi indagati e arrestati per corruzione. Ma noi 5Stelle continuiamo a chiedere di espellerli, subito". Segui su affaritaliani.it

Giro d’Italia – Carapaz - che sfortuna! Danneggia la bici e la cambia con Pedrero che è più alto : l’ecuadoriano non arriva ai pedali! : Terza tappa del Giro d’Italia davvero sfortunata per Richard Carapaz: il ciclista ecuadoriano Danneggia la bici e la cambia con il compagno Pedrero che è più alto, non riuscendo ad arrivare ai pedali! Se ci fosse la maglia per il ciclista più sfortunato di questo inizio di Giro d’Italia la indosserebbe Richard Carapaz. Il ciclista della Movistar ha vissuto una sventura dietro l’altra nella terza tappa della Corsa Rosa, ...