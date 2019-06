Il nuovo bollino di Twitter contro i messaggi d' odio che potrebbe colpire Trump

agi

(Di venerdì 28 giugno 2019) Quella diè una vera svolta. Il social media creato da Jack Dorsey indicherà con un'etichetta, una sorta dirosso, i contenuti che violano le sue regole comportamentali. Ovvero quelli che risulteranno essere violenti, offensivi o portatori di fake-news. Il marchio colpirà i post di personaggi politici e istituzionali che dovessero infrangere le regole di comportamento previste, cosa che in passato è avvenuto più volte. Nel mirino della nuova sanzione rientrano i tweet scritti da politici o da funzionari governativi, il cui account sia verificato, che hanno oltre 100 mila follower. In un articolo sul blog aziendale, i vertici della piattaforma spiegano così la decisione di attaccare queste figure politiche e istituzionali: "Per la natura delle loro posizioni questi leader hanno un'influenza eccessiva e talvolta dicono cose che ...

