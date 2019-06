“Il nostro progetto per non fare emigrare i manager di domani Le nostre aziende hanno

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Aspiranti leader cercasi: Fondirigenti, il Fondo per la formazioneiale di Confindustria e Feder, lancia un concorso per selezionare i 100 dirigenti di, “D20 Leader”. Un percorso di sei mesi di formazione completamente gratuito, in cui i ragazzi possano acquisire le capacità necessarie per dare, un, una spinta innovativa alle imprese italiane. “Ilmestiere è formare classe dirigente – spiega Costanza Patti, direttore generale di Fondirigenti – vogliamo restituire ciò che abbiamo imparato in questi vent’anni a giovani in gamba, che abbiano voglia di impegnarsi”. Ilè anche un modo per fermare l’emorragia di giovani talenti all’estero. Una perdita di capitale umano che, secondo il Centro Studi Confindustria, ci costa 14 miliardi di euro ogni anno, ovvero un punto di Pil. Ilè unico nel suo genere: investire due milioni euro ...

graziano_delrio : A bordo della @SeaWatchItaly abbiamo trovato una situazione insostenibile, è necessario che i 42 naufraghi sbarchin… - matteosalvinimi : Più lavoro? Meno tasse? Più investimenti? No, per i parlamentari del Pd la priorità è andare a Lampedusa a fare il… - pietroraffa : 'Questa situazione va benissimo a un governo che non sa dare risposte. La pressione fiscale è aumentata, la disoccu… -