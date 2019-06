Il Milan è ufficialmente escluso dall' Europa League 2019-2020

huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il TAS ha comunicato sul proprio sito l’esclusione delper l’annata. La decisione è stata presa in seguito alle violazioni delle norme del fair play finanziario nel triennio 2015-2018 e nel biennio 2016-2018.La Roma accede quindi direttamente alla fase a gironi della competizione, mentre il Torino, che non si era qualificato, disputerà i preliminari di.“Ila partecipazione all’nella stagione/20 per le violazioni al fair play finanziario nei periodi di monitoraggio 2015-18 e 2016/18”, questo è quanto stabilito nel consent award raggiunto dal club rossonero con la Uefa davanti al Tas il 24 giugno.Leggi anche... "Pareggio di bilancio entro il 2021 o un anno senza coppe", l'Uefa avverte il...

