Il guru Panzironi verso la convention di Roma | Centinaia di medici con me

tgcom24.mediaset

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il divulgatore della vita fino a 120 anni attende 7mila partecipanti all'incontro del 30 giugno al Palasport dell'Eur. "Non si giochi con la salute delle persone", chiede il presidente della Federazione nazionale degli ordini deichirurghi e degli odontoiatri

GiuMonAv : RT @EuroMasochismo: Il 'guru' Adriano Panzironi, chiunque egli sia, non ha nulla a che vedere con la conferenza (ne tiene una all'EUR lo st… - swan92678832 : RT @EuroMasochismo: Il 'guru' Adriano Panzironi, chiunque egli sia, non ha nulla a che vedere con la conferenza (ne tiene una all'EUR lo st… - Mikepub1 : RT @EuroMasochismo: Il 'guru' Adriano Panzironi, chiunque egli sia, non ha nulla a che vedere con la conferenza (ne tiene una all'EUR lo st… -