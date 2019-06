Il governo che promette di tagliare la spesa pubblica ha già eliminato le forbici

Don Biancalani : "Spero che questo governo cada" : Il decreto sicurezza bis da poco approvato dal Consiglio dei Ministri fa scatenare l’ira del prete dell’accoglienza. Don Biancalani, dalla sua parrocchia di Vicofaro, torna ad attaccare Matteo Salvini: “se continuerà a tagliare i fondi destinati all’accoglienza, le cooperative non potranno più mantenere i ragazzi.” E sullo stop agli sbarchi don Biancalani ci va sempre più pesante: “la politica dei porti chiusi è assurda, è disumano”. ...

Sea Watch arriva a Lampedusa - attraccherà in serata. Salvini : «Atto ostile». Dal governo atto formale all'Olanda : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel Mediterraneo con...

governo - rinviato anche l’assestamento di bilancio. Tria al G20 di Osaka per chiudere la trattativa con l’Ue : Un Consiglio dei ministri svuotato, dove alla fine saranno discussi prevalentemente i provvedimenti in scadenza e il decreto del ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, che era atteso già la scorsa settimana. La riunione che doveva dare il via alla risposta italiana contro le evidenze sollevate da Bruxelles per evitare la procedura d’infrazione si trasforma in un nulla di fatto: il ddl di assestamento di bilancio non sarà al tavolo ...

Chi è Carola Rackete - la comandante della Sea Watch che sfida il governo italiano : La Capitana che sfida il Capitano si chiama Carola, è tedesca, ha 31 anni, da sette lavora al timone di una nave, da tre a bordo della Sea Watch. Ha appena forzato il blocco e ora si sta dirigendo verso Lampedusa, dopo 14 giorni di attesa fuori dalle acque territoriali italiane. “Ho deciso di entrare in porto. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo, li porto in salvo”, ha detto la capitana Rackete. E ha ...

governo - Salvini : “Autonomia domani in Consiglio dei ministri. Tav leggera? A me piacciono treni che corrono” : Una serie di provvedimenti da mettere in cantiere e di nodi da scegliere, mentre c’è da lavorare per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo, su cui il 2 luglio si esprimerà la Commissione europea. Per il Governo comincia un’altra settimana di vertici e di tensioni, con le divergenze su flat tax e salario minimo per quel che riguarda i conti, ma soprattutto con un compromesso ancora più difficile da trovare su altri ...

La vittoria dell’asse Lega-Pd pesa anche sul futuro del governo : A Losanna ha vinto l’asse Lega-Pd e ha perso il partito del No di cui si è fatto interprete il M5s. Chissà se (ma la storia, è...

Giochi 2026 - il governo vola a Losanna. Il test contro la Svezia è anche politico : Dal voto del meccanico di Roma che ha suggerito alla sindaca Raggi di evitare una candidatura della Capitale ai Giochi del 2024, al giudizio del Cio che oggi deciderà se la proposta di Milano-Cortina merita le Olimpiadi Invernali del 2026. Le due giornate stanno a galassie di distanza eppure è stato un viaggio lampo: dal novembre 2017 al giugno 201...

Matteo Salvini : "Il governo va avanti - è quello che vogliono gli elettori". Il sondaggio che annulla la crisi : Matteo Salvini non ha alcuna voglia di litigare con Luigi Di Maio. Almeno per adesso."Per noi, in questa fase, il tema della crisi di governo non esiste. Così come non esiste il tema delle elezioni anticipate. Si va avanti" dicono leghista vicini al ministro dell'Interno. "Allora, ditemi che cosa su

Il governo statunitense ha svelato cosa prevede la parte economica del più ampio piano che dovrebbe risolvere il conflitto tra israeliani e palestinesi : Il governo statunitense ha svelato sabato la parte economica dell’ambizioso piano che dovrebbe risolvere il conflitto tra israeliani e palestinesi e di cui si è occupato per lo più Jared Kushner, genero e consigliere del presidente Donald Trump. Il piano

FCA-Renault - La fusione è saltata anche per colpa del governo giapponese : La fusione tra la Renault e la Fiat Chrysler è saltata per l'eccessiva ingerenza della politica, non solo francese ma anche giapponese. Il ruolo del Giappone e dell'esecutivo guidato da Shinzo Abe non è finora mai emerso in nessuna ricostruzione, ma ora l'agenzia Bloomberg ha lanciato un'indiscrezione che potrebbe fornire un quadro ancor più complesso del fallito matrimonio tra i due costruttori.I timori per le conseguenze sulla ...

Di Maio : "Che cosa ha fatto Salvini per il Sud? Un governo con il M5S" : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio questa mattina è stato ospite, per una ventina di minuti, della trasmissione Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss, con Pippo Pelo e Adriana. È stata un'intervista un po' difesa dalle solite, tra il serio e il faceto, in cui il leader del MoVimento 5 Stelle ha interagito con i conduttori sugli argomenti più disparati, dai rapporti con Matteo Salvini fino alla fidanzata e ...

Il governo spieghi perché rinuncia a ospitare COP 26 per il clima in Italia : La 26esima Conferenza delle Parti (COP 26) delle Nazioni Unite sul Cambiamento climatico non si farà in Italia ma nel Regno Unito, a fine 2020.L’annuncio ufficiale di questa decisione, pubblicato sul sito del Governo Italiano, ha destato una certa sorpresa: essendo rimaste in lizza come candidate ormai solo Italia e Regno Unito, dopo che la Camera dei Deputati il 4 aprile scorso aveva votato una mozione, quasi ...

Da dove arrivano i 2 miliardi di tagli alla spesa che il governo userebbe per evitare la procedura : Il governo italiano avrebbe a disposizione circa 3,2 miliardi di maggiori entrate e altri 2 miliardi provenienti da un taglio della spesa pubblica (che erano stati congelati lo scorso dicembre per contenere il deficit) per regolare i conti pubblici ed evitare una procedura d'infrazione. In questo modo l'esecutivo potrebbe contare su un tesoretto da oltre 5 miliardi, che renderebbe più concrete le intenzioni dell'esecutivo di rispettare le ...

