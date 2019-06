Il Garante della Privacy italiano multa Facebook per 1 milione di euro per il caso

Deliveroo - aperta istruttoria del Garante della Privacy : Gdf nella sede di Milano : Non più solo tutela dei diritti del lavoro. Per il settore del food delivery si apre anche il fronte del rispetto della Privacy. Su una delle aziende principali, Deliveroo, il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti aperto un’istruttoria e mercoledì ha inviato gli uomini della guardia di finanza per una serie di verifiche nella sede italiana, in via Carlo Bo a Milano. Un’ispezione che la società, contattata da ...

Mail di avvocati hackerate - il Garante della privacy avvia l'istruttoria : "Pec insicure" : "Abbiamo avviato l'istruttoria, necessaria ad accertare le relative responsabilità e a prescrivere le misure opportune per limitare i danni suscettibili di derivarne agli interessati: in particolare avvocati e loro assistiti". Il presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, risponde così all'Agi in relazione al caso dell'hackeraggio delle eMail di migliaia di avvocati romani ad opera di ...

Il Garante della Privacy ci ricorda che la battaglia contro il telemarketing selvaggio è dura : Dalla Relazione annuale del 2018 del Garante della Privacy è emerso che sono state riscontrate numerose irregolarità nel cosiddetto "telemarketing selvaggio" L'articolo Il Garante della Privacy ci ricorda che la battaglia contro il telemarketing selvaggio è dura proviene da TuttoAndroid.